Amasyalı öğrenciler tarihi camileri minyatür tablolara işledi

Titiz çalışma sonucu hazırlanan eserler Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi’nde sergilendi.

‘Geleneksel Türk sanatlarından minyatür sanatı ile Amasya camileri’ konulu proje kapsamında eserleri öğrenciler Ezgi Umay Çıtır, Ayşe Zeren Çınar ve Merve Kohistani hazırladı. Öğretmen Esin Taş’ın danışmanlık yaptığı projenin sergisine Amasya Halk Eğitimi Merkezi’nden usta öğretici Arzu Aslan minyatür eserleriyle destek olup renk kattı.

Çilehane, Sultan II. Bayezid Külliyesi ve Mehmetpaşa Camii’nin de aralarında olduğu tarihi yapıların tabloları büyük beğeni topladı. Eserleri inceleyen Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, öğrenci ve öğretmenleri kutladı. Serginin açılışına SGK İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel ile Kültür ve Turizm Müdürü M. Kerem Seven de katıldı.

