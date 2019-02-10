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Amato Ciciretti, Galatasaray'ı reddedip 2. Lig ekibi Ascoli'ye transfer oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.02.2019 10:53 | Son Güncelleme

İtalya Serie B ekiplerinden Ascoli'de sportif direktör Antonio Tesoro, kiralık olarak transfer ettikleri Amato Ciciretti'nin Galatasaray'a gitmek yerine kendilerini tercih ettiğini söyledi.

Amato Ciciretti, Galatasaray'ı reddedip 2. Lig ekibi Ascoli'ye transfer oldu

Galatasaray'ın devre arası transfer gündemiyle ilgili dikkati çeken bir detay ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların bonservisi Napoli'de olan kanat oyuncusu Amato Ciciretti için girişimlerde bulunduğu ancak İtalyan oyuncunun Serie B ekiplerinden Ascoli'yi tercih ettiği öğrenildi.

Ascoli Sportif Direktörü Antonio Tesoro düzenlediği basın toplantısında 25 yaşındaki oyuncunun transferi için, "Amato Ciciretti’nin bize uygun olduğunu düşündük. Aslında o Galatasaray’a gidebilirdi ancak onu buraya getirmeyi başardık" ifadelerini kullandı.

Her iki kanatın dışında 10 numara bölgesinde de forma giyebilen Ciciretti, ligin ilk yarısını Parma'da kiralık olarak geçirdi. İtalyan futbolcunun Napoli ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (Yeni Şafak)

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Amato Ciciretti Galatasaray Ascoli serie b

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