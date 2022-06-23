YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Amatör futbolcu Hasan Göğerçin, Kayseri'de toprağa verildi

Amatör futbolcu Hasan Göğerçin, Kayseri'de toprağa verildi

23.06.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amatör futbolcu Hasan Göğerçin, Kayseri'de toprağa verildi

KAYSERİ (AA) - Konya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden amatör futbolcu Hasan Göğerçin'in (23) cenazesi, Kayseri'de defnedildi.

Kardeşinin, Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezindeki (POMEM) mezuniyet törenine ailesiyle giderken içinde bulundukları otomobilin Konya'da kamyonla çarpışması sonucu yaşamını yitiren Göğerçin'in cenazesi Kayseri'ye getirildi.

Tabutunun üzerine forması bırakılan futbolcunun naaşı, Tomarza ilçesindeki mezarlıkta öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenazeye futbolcunun polis ağabeyi Şükrü ve POMEM'den mezun kardeşi Hakan Göğerçin ile ailesi, takım arkadaşları ve yakınları katıldı.

Kayseri'de amatör küme takımlarından Kocasinan Ülküspor'da 5 sezondur forma giyen takım kaptanı Hasan Göğerçin'in, polis olmak istediği ve POMEM mülakatını kazandığı öğrenildi.

- Olay

Kardeşinin mezuniyeti için Balıkesir POMEM'deki törene ailesiyle giden Hasan Göğerçin'in içinde bulunduğu otomobil, Konya'nın Ilgın ilçesi Argıthanı Mahallesi yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonundan çıkarken kamyona arkadan çarpmıştı. Kazada amatör futbolcu olay yerinde hayatını kaybetmiş, anne ve babası ile mezun kardeşinin nişanlısı Hilal Çelebi de yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri'de köpeğin saldırdığı 14 yaşındaki kız çocuğu yaralandıKayseri'de köpeğin saldırdığı 14 yaşındaki kız çocuğu yaralandı
Isparta'da eşi tarafından öldürülen hamile kadının cenazesi toprağa verildiIsparta'da eşi tarafından öldürülen hamile kadının cenazesi toprağa verildi
Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin davada olay yerinde keşif yapıldıElif Çakal'ın ölümüne ilişkin davada olay yerinde keşif yapıldı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 23 Haziran Perşembe

İmsak
03:15
Sabah
05:07
Öğle
12:45
İkindi
16:40
Akşam
20:14
Yatsı
21:57
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kız arkadaşının stres giderme yöntemi genç adamı çıldırttı!

Kız arkadaşının stres giderme yöntemi genç adamı çıldırttı!

Sağlık bakanı 'inmelere' neden olan seks pozisyonunu yasakladı!

Sağlık bakanı 'inmelere' neden olan seks pozisyonunu yasakladı!

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Takipçisinin göğüsleriyle ilgili sorusuna bomba yanıt

Takipçisinin göğüsleriyle ilgili sorusuna bomba yanıt

Türkiye'de yaşadıklarını anlattı: Keşke zamanı geri alabilseydim

Türkiye'de yaşadıklarını anlattı: Keşke zamanı geri alabilseydim

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.