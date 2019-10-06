Amatör maçta arbede yaşandı

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda oynanan Sanayi Esnafspor - Gültepespor maçında iki takım oyuncuları arasında yaşanan arbede uzun süre yatıştırılamadı.

Maçın bitiş düdüğü ile başlayan sözlü atışma,kısa sürede iki takım yöneticilerinin dahil olması ile arbedeye dönüştü. Emniyet güçlerinin zamanında sahaya giriş kapısını kapatarak iki takımı telin farklı noktalarında bırakması ile büyük bir kavganın nüne geçildi. Uzun süre yatıştırılamayan arbede oyuncuların soyunma odasına götürülmesi ile sonlandırıldı.





