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Amatör maçta arbede yaşandı

FUTBOL HABERLERİ  | 06.10.2019 09:14 | Son Güncelleme

Kayseri'de oynanan amatör küme maçında yaşanan arbede uzun süre yatıştırılamadı. Emniyet güçlerinin zamanında müdahalesi sonrasında arbede kavgaya dönüşmeden önlendi.

Amatör maçta arbede yaşandı

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda oynanan Sanayi Esnafspor - Gültepespor maçında iki takım oyuncuları arasında yaşanan arbede uzun süre yatıştırılamadı.

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Maçın bitiş düdüğü ile başlayan sözlü atışma,kısa sürede iki takım yöneticilerinin dahil olması ile arbedeye dönüştü. Emniyet güçlerinin zamanında sahaya giriş kapısını kapatarak iki takımı telin farklı noktalarında bırakması ile büyük bir kavganın nüne geçildi. Uzun süre yatıştırılamayan arbede oyuncuların soyunma odasına götürülmesi ile sonlandırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Birinci Amatör küme B Grubu Sanayi Esnafspor Gültepespor

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