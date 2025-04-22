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  4. Amatör maçta çok ilginç olay! Sahaya giren köpek kırmızı kart gördü, hakem kucaklayıp dışarı çıkardı

Amatör maçta çok ilginç olay! Sahaya giren köpek kırmızı kart gördü, hakem kucaklayıp dışarı çıkardı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.04.2025 14:31
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Konya'da oynanan bir amatör maç sırasında sahaya giren köpek, alanı terk etmeyince hakem tarafından önce kırmızı kart gösterildi, sonra sahadan çıkarıldı. İşte detaylar...

Amatör maçta çok ilginç olay! Sahaya giren köpek kırmızı kart gördü, hakem kucaklayıp dışarı çıkardı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde amatör maç sırasında sahaya giren köpek, alanı terk etmeyince hakem tarafından önce kırmızı kart gösterildi, sonra dışarı çıkarıldı.

Konya İkinci Amatör Küme C Grubunda Beyşehir 75. Yıl Cumhuriyet Stadyumu'nda dün Beyşehir Demirspor ile Konya Maliyespor arasında oynanan maçta, ilginç bir olay yaşandı.

OYUN DURDU, KIRMIZI KART ÇIKTI

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Müsabaka devam ettiği sırada 20. dakikada sahaya sahipsiz bir köpek girdi. Sahada yatan köpeği görünce oyunu durduran hakem Murat Balıkçı, ardından koşarak yanına gittiği köpeğe önce kırmızı kart gösterdi.

Hakem, köpeği oyun alanından uzaklaştıramayınca bir süre sevdi, bu sırada diğer görevliler de köpeği sahadan çıkarmaya çalıştı.

KÖPEĞİ KUCAKLAYIP ÇIKARDI

Hakem, tüm çabalara rağmen oyun alanı içerisinden çıkarılamayan köpeği kucakladı, sonra saha çizgilerinin dışına götürerek uzaklaşmasını sağladı. Hakemin köpeği kucaklayarak saha dışına çıkarması, tribünlerden alkış aldı. Müsabaka 1-1 sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
köpek kırmızı kart son dakika
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