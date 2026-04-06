SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Amatör maçta ilginç görüntüler: Taraftarlar kamyon kasasında maça gitti

Artvin’in Hopa ilçesinde oynanan amatör futbol karşılaşması öncesinde taraftarların kamyon kasasında stadyuma gitmesi renkli ve ilginç görüntüler oluşturdu.

TFF 3. Lig karşılaşmasında Artvin Hopaspor, sahasında Amasyaspor FK’yı 4-1 mağlup etti. Karşılaşma öncesinde taraftarların kamyon kasasında stadyuma gitmesi ise ilginç görüntülere sahne oldu. Maç öncesi takımlarını desteklemek isteyen çok sayıda taraftar, cadde ve sokaklarda bir araya geldi. Bazı taraftarların bir kamyonun kasasına binerek marşlar ve tezahüratlar eşliğinde stadyuma gitmesi dikkat çekti.

Yağışlı havaya aldırış etmeyen taraftarlar, ellerindeki bayraklarla takımlarına destek verirken, ortaya çıkan görüntüler çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti. Kamyon kasasında yapılan bu yolculuk, amatör futbolun coşkusunu ve taraftar bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Maç öncesinde yaşanan bu anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş stadının dışında dev pankart! Görenler şaşkına döndüBeşiktaş stadının dışında dev pankart! Görenler şaşkına döndü
Beşiktaş isyandaydı! TFF'den hakem Yasin Kol için karar geldiBeşiktaş isyandaydı! TFF'den hakem Yasin Kol için karar geldi

Anahtar Kelimeler:
Artvin Hopaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trio derbiye noktayı koydu! Penaltı tartışmaları için çok net karar

Trio derbiye noktayı koydu! Penaltı tartışmaları için çok net karar

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.