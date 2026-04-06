Amatör maçta ilginç görüntüler: Taraftarlar kamyon kasasında maça gitti

TFF 3. Lig karşılaşmasında Artvin Hopaspor, sahasında Amasyaspor FK’yı 4-1 mağlup etti. Karşılaşma öncesinde taraftarların kamyon kasasında stadyuma gitmesi ise ilginç görüntülere sahne oldu. Maç öncesi takımlarını desteklemek isteyen çok sayıda taraftar, cadde ve sokaklarda bir araya geldi. Bazı taraftarların bir kamyonun kasasına binerek marşlar ve tezahüratlar eşliğinde stadyuma gitmesi dikkat çekti.

Yağışlı havaya aldırış etmeyen taraftarlar, ellerindeki bayraklarla takımlarına destek verirken, ortaya çıkan görüntüler çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti. Kamyon kasasında yapılan bu yolculuk, amatör futbolun coşkusunu ve taraftar bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Maç öncesinde yaşanan bu anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır