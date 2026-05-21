Fenerbahçe'de ayrılık: Aziz Yıldırım da Hakan Safi de istemiyor! Tecrübeli isim çantasını topladı

Fenerbahçe’de başkanlık yarışının gölgesinde yeni sezon kadro planlaması da şekillenmeye başladı. Yönetimde kimin göreve geleceği merak edilirken, takım içinde ayrılık ihtimali bulunan isimler de netleşiyor. Sarı-lacivertlilerde değişim rüzgarından etkilenmesi beklenen oyuncuların başında Çağlar Söyüncü geliyor.
Hem Aziz Yıldırım cephesinin hem de Hakan Safi ekibinin hazırladığı yeni sezon projelerinde milli savunmacının düşünülmediği öne sürüldü. Bu gelişmenin ardından deneyimli stoperin ayrılık seçeneğini ciddi şekilde değerlendirmeye başladığı öğrenildi.
Çağlar Söyüncü’ye yalnızca Türkiye’den değil Avrupa’dan da ilgi olduğu belirtildi. Başarılı futbolcunun gelen teklifleri incelemeye aldığı ve kariyerine hangi takımda devam edeceği konusunda yakın zamanda karar vermesi beklendiği ifade edildi.
Sarı-lacivertli formayla toplam 75 karşılaşmada görev yapan Çağlar Söyüncü, savunmadaki performansının yanında hücuma da katkı verdi. Milli futbolcu bu süreçte 4 gol atarken 3 de asist yaptı.
