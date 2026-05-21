Fenerbahçe'de ayrılık: Aziz Yıldırım da Hakan Safi de istemiyor! Tecrübeli isim çantasını topladı

Fenerbahçe’de yönetim değişikliği ihtimali kadro planlamasını da etkiledi. Yeni sezonda düşünülmeyen isimler arasında yer aldığı öne sürülen Çağlar Söyüncü’ye hem Avrupa’dan hem Süper Lig’den teklifler geldiği, milli stoperin ayrılığı değerlendirdiği öğrenildi.

Cevdet Berker İşleyen
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Fenerbahçe’de başkanlık yarışının gölgesinde yeni sezon kadro planlaması da şekillenmeye başladı. Yönetimde kimin göreve geleceği merak edilirken, takım içinde ayrılık ihtimali bulunan isimler de netleşiyor. Sarı-lacivertlilerde değişim rüzgarından etkilenmesi beklenen oyuncuların başında Çağlar Söyüncü geliyor.

YENİ PLANLAMADA YER ALMIYOR

Hem Aziz Yıldırım cephesinin hem de Hakan Safi ekibinin hazırladığı yeni sezon projelerinde milli savunmacının düşünülmediği öne sürüldü. Bu gelişmenin ardından deneyimli stoperin ayrılık seçeneğini ciddi şekilde değerlendirmeye başladığı öğrenildi.

AVRUPA VE SÜPER LİG’DEN YOĞUN İLGİ

Çağlar Söyüncü’ye yalnızca Türkiye’den değil Avrupa’dan da ilgi olduğu belirtildi. Başarılı futbolcunun gelen teklifleri incelemeye aldığı ve kariyerine hangi takımda devam edeceği konusunda yakın zamanda karar vermesi beklendiği ifade edildi.

