Amatör maçta inanması güç olay! Kulüp başkanı sahaya indi, rakip futbolcuyu tokatladı!

Yalova Süper Amatör Ligi’nde mücadele veren Yeşilovaspor ile Çınarcık Belediyespor geçtiğimiz pazar günü Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. 0-0 biten mücadelenin ardından futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Bu sırada sahaya atlayan Yeşilovaspor Kulüp Başkanı Yalçın Oruç, Çınarcıksporlu bir futbolcuya tokat attı.

OYUNCU YERE DÜŞTÜ, BAŞKANI POLİS UZAKLAŞTIRDI

Saldırıya uğrayan sporcu yere düşerken kulüp başkanı polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Maç sonrası futbolcular ve tribündeki vatandaşlar arasında yaşanan arbedeye polis müdahale etti.

TARAFTARLAR DA SAHAYA İNDİ

Olaylar sırasında bazı taraftarların sahaya indiği gözlemlendi. Yaşanan olaylarla ilgili tahkikatın sürdüğü ifade edildi. İşte o anlar...

