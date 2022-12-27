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Amatör maçta inanması güç olay! Kulüp başkanı sahaya indi, rakip futbolcuyu tokatladı!

27.12.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova’da oynanan Süper Amatör Lig müsabakasında futbol sahalarında asla görmek istenmeyecek bir olay yaşandı. Yeşilovaspor ile Çınarcık Belediyespor arasında oynanan karşılaşmada Yeşilovaspor'un başkanı Yalçın Oruç sahaya indi. Oruç, rakip takım oyuncusuna tokat atarak saldırdı. Saldırıya uğrayan futbolcu yere yığılırken, polis Yalçın Oruç'u bölgeden uzaklaştırdı.

Amatör maçta inanması güç olay! Kulüp başkanı sahaya indi, rakip futbolcuyu tokatladı!

Yalova Süper Amatör Ligi’nde mücadele veren Yeşilovaspor ile Çınarcık Belediyespor geçtiğimiz pazar günü Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. 0-0 biten mücadelenin ardından futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Bu sırada sahaya atlayan Yeşilovaspor Kulüp Başkanı Yalçın Oruç, Çınarcıksporlu bir futbolcuya tokat attı.

OYUNCU YERE DÜŞTÜ, BAŞKANI POLİS UZAKLAŞTIRDI

Saldırıya uğrayan sporcu yere düşerken kulüp başkanı polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Maç sonrası futbolcular ve tribündeki vatandaşlar arasında yaşanan arbedeye polis müdahale etti.

TARAFTARLAR DA SAHAYA İNDİ

Olaylar sırasında bazı taraftarların sahaya indiği gözlemlendi. Yaşanan olaylarla ilgili tahkikatın sürdüğü ifade edildi. İşte o anlar...

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