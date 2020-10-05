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Amatör Spor Haftası başladı

MERSİN HABERLERİ  | 05.10.2020 15:56 | Son Güncelleme

Amatör Spor Haftası dolayısıyla Mersin’de Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı’nda Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ökkeş Demir ile Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş tarafından Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı.Demir, burada yaptığı konuşmada, amatör ruhun sporun temel alt yapısı olduğunu belirterek, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, 2013 yılından itibaren amatör spor branşlarına gerekli desteğin verilmesini sağlamak amacıyla düzenlediği Amatör Spor Haftasını, pandemi sebebiyle bu yıl 5-11 Ekim tarihleri arasında 81 ilimizde aynı anda başlatmış bulunuyoruz.

Amatör Spor Haftası başladı

Amatör Spor Haftası dolayısıyla Mersin’de Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı’nda Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ökkeş Demir ile Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş tarafından Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı.
Demir, burada yaptığı konuşmada, amatör ruhun sporun temel alt yapısı olduğunu belirterek, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, 2013 yılından itibaren amatör spor branşlarına gerekli desteğin verilmesini sağlamak amacıyla düzenlediği Amatör Spor Haftasını, pandemi sebebiyle bu yıl 5-11 Ekim tarihleri arasında 81 ilimizde aynı anda başlatmış bulunuyoruz. Hafta boyunca düzenlenecek olan faaliyetlerle, vatandaşlarımıza düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmaları, yetenekli olan çocuk ve gençlerin spora yönlendirilmesi, bağlı oldukları kulüplerin ve başarılı sporcuların tanıtılması sağlanacaktır. Hafta boyunca yaş gruplarına göre minikler, küçükler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar gruplarında müsabakalar yapılacak. İl geneli tertip komitelerince, Covid-19 salgını ile ilgili gerekli tedbirler, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak belirlediğimiz branşlarda müsabakalar yapılacaktır. Amatör olunmadan yıldız ya da profesyonel olunmayacağını bir kez daha hatırlatarak, etkinliğimizin hazırlanmasına emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl ortaklaşa planlanan, her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası, bu yıl 5-11 Ekim tarihleri arasında 81 ilde farklı etkinliklerle kutlanacak.

Amatör Spor Haftası başladı

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