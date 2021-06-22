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Amazon Prime Day’in yıldızları: Son günde öne çıkan fırsatlar

22.06.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon Prime Day’in son günü geldi ve bugüne özel büyük fırsatlar dikkat çekiyor. Amazon Prime’a üye olarak kendiniz ve aileniz için ne tür fırsatları yakalayabileceğinize beraber bakalım.

Amazon Prime Day’in yıldızları: Son günde öne çıkan fırsatlar

Amazon Prime Day’de ev aletlerinden teknolojiye, makyaj malzemelerinden oyun konsolarına, mutfak aletlerinden telefon ce aksesuarlarına kadar pek çok indirim göze çarpıyor. Uzun bir süredir evinizin ihtiyaçlarını karşılamak, hobileriniz bir şeyler alıp kendinizi ödüllendirmek veya sevdiklerinize güzel bir sürpriz yapmak istiyor ama bir türlü bütçe ayarlayacak fırsatınız olmadıysa Amazon Prime Day imdadınıza yetişiyor.

Prime Day’e özel Playstation 5 indirimi 15.00’da!

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Pandemiyle birlikte hepimiz evde geçirilen sürenin kalitesini artmanın yollarını aradık. Bunlardan biri de evde oyun keyfi. Evde kanepeye kurulup yüksek çözünürlüklü, renkleri capcanlı bir televizyonda konsol oyunları oynamanın keyfine diyecek yok doğrusu. Tam da bu dönemde oyun severlerin merakla beklediği Playstation 5 oyun severlerle buluştu. PS5’in çıkış fiyatını görüp cüzdanını zorlayacağını düşündüyseniz Amazon Pirme’day’den bir seferlik bir fırsat var. 22 Haziran Salı günü saat 15.00’de 300 stok ile özel Playstation indirimi başlıyor.

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Amazon
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