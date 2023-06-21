"Amazon Teknoloji Sınıfı" Tuzla'da açılıyor

Şirket açıklamasına göre, Tuzla Belediyesi ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında bir yılda, 7-18 yaş arası 4 binden fazla bölge genci, geleceğin iş alanları için gerekli dijital yetkinlikleri edinmelerini sağlayacak özel bir eğitim programıyla kendilerini geliştirme fırsatı bulacak.

Eğitimlerde; bilgisayar bilimi, kodlama, makine öğrenimi ve üç boyutlu tasarım gibi bilgisayar programlama dilinin temel unsurları öğrencilere aktarılacak.

Proje kapsamında İstanbul Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı'nda hizmete girecek Amazon Teknoloji Sınıfı, öğrenciler için özelleştirilmiş bir alan sağlarken temel STEM (Bilim-Teknoloji-Mühendislik-Matematik) eğitimlerinin yanı sıra bu eğitimler için gerekli dizüstü bilgisayar, projektör, 3D kalem ve Arduino kitleri gibi tüm teknolojik ihtiyaçları da barındırıyor.

Projeyle gençlere gelecek hedeflerine ulaşmaları konusunda yardımcı olunacak, sınıftaki eğitimler Habitat Derneği tarafından eğitilen gönüllü eğitmenler tarafından verilecek ve eğitimlerde öğrenciler için özel olarak tasarlanmış bir müfredat kullanılacak.

Proje kapsamında Amazon Türkiye ve Habitat, gelecek yıl boyunca bölgedeki lise öğretmenlerine de ulaşarak eğitici eğitimler verecek ve okullarında yapacakları kurslarda kullanmaları adına teknolojik ekipman desteği sağlayacak. Eğitim alan bölge öğretmenlerine Tuzla Belediyesi koordinasyonuyla Amazon Teknoloji Sınıfı'nda ders planlama imkanı tanınacak ve bölgedeki gençlerin bu sınıfta eğitim almaları sağlanarak projenin etkinliği artırılacak.

Bölgedeki gençler, ilk derslerini eylül ayından itibaren Tuzla Belediyesi'ne başvuru yaparak alabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon Turkey Operasyon Hizmetleri Ltd Genel Müdürü Hakan Karadoğan, Amazon olarak şirket güçlerini ve yenilik yapma yeteneklerini çalışanlarının yaşadığı ve çalıştığı toplulukları güçlendirmek için kullanmaya gayret gösterdiklerini belirterek, "Bunu yaparken kalıcı, olumlu etkisi olan uzun vadeli, yenilikçi programlar oluşturmaya odaklanıyoruz. Bu doğrultuda, Tuzla Belediyesi ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz 'Teknolojiyle Geleceğe Gülümse' projemiz kapsamında Şelale Eğitim Parkı'nda açtığımız Amazon Teknoloji Sınıfı ile bölge halkına destek vermekten özellikle mutluluk duyuyoruz.

Bu iş birliği ile bilim, teknoloji, mühendislik veya matematik etrafında şekillenen bir gelecek hedefleyen gençlerin hayallerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları temel eğitimleri almalarını ve ilgili alanlarda gayelerine ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da ilçelerinde dijital okuryazarlığı artırmak için farklı çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktararak, "Dijital okuryazarlığı önce gençlere, daha sonra bir ağaç kolu gibi bütün katmanlara yayarak daha fazla katılımı artıracak projeleri bir bir uygulamaya alıyoruz. Sadece bugünün Tuzla'sını değil, 20 yıl sonranın Tuzla'sını da düşünmek zorundayız.

Bu kapsamda Türkiye’nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı'mızda bulunan Tuzla BİLSEM'de Amazon Türkiye ve Habitat Derneği iş birliğinde bir teknoloji sınıfı açıyoruz. Açtığımız bu sınıf ile ülkemizin en önemli ihtiyacı olan temel bilimler konusunda da örnek gençler yetiştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise gençlerin dijital dönüşüme katılımına büyük önem verdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Dijital becerilerini geliştirerek 21. yüzyılın yetkinliklerine sahip olmalarını ve sadece birer kullanıcı değil, aynı zamanda yeni teknolojilerin geliştiricileri haline gelmelerini istiyoruz. Bu kapsamda projemizle gençlerin ilgili alanlardaki yetkinliklerini artırmalarına destek olacak, yeni iş ve istihdam fırsatlarının kapılarını açmalarına yardımcı olacağız. Bu yeni projede eğitim alarak yetkinliklerini geliştiren gençlerimizin gelecekte toplumlarını dönüştüren ve geliştiren kişiler olmasını umut ediyorum."

Eğitimler, Tuzla bölgesinde yaşayan Amazon çalışanlarının çocuklarına da açık olacak. Amazon, Türkiye'deki ilk lojistik üssünü geçen yıl İstanbul Tuzla'da açtı. 100 milyon doları aşkın yatırım ile faaliyete geçen lojistik üssü, yüzlerce yeni istihdam yaratmanın yanı sıra artan müşteri taleplerini de karşılayacak.

Çalışanlar, ek sağlık, hayat ve kaza sigortasının, genişletilmiş ebeveynlik izninin, Amazon.com.tr'de geçerli çalışan indirimlerinin ve daha fazlasının dahil olduğu kapsamlı yan haklar ve rekabetçi maaşlar ile modern, güvenli ve kapsayıcı bir çalışma ortamından faydalanabiliyor.

