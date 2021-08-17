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Amazon Türkiye, 2021'in en çok satan kitaplarını açıkladı

17.08.2021 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Platformda en çok satan kitap Jules Verne'den "Zacharius Usta: Kısa Hikayeler" oldu - Amazon Türkiye müşterileri, bugünden itibaren okula dönüş ürünlerinde yüzde 70'e varan indirimlerden yararlanabilecek

İSTANBUL (AA) - Amazon.com.tr'de en çok satan kitap Jules Verne’den "Zacharius Usta: Kısa Hikayeler" olurken, onu Arthur Schopenhauer'in "Mutlu Olma Sanatı" ve George Orwell'in "1984" isimli eserleri takip etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon.com.tr, Ocak 2021'den bu yana yılın en çok satan kitaplarını duyurdu.

Edebiyat ve kurgu eserlerinin yoğun talep gördüğünü ortaya koyan listenin ilk sırasında Jules Verne'den "Zacharius Usta: Kısa Hikayeler" yer alırken, Arthur Schopenhauer'in "Mutlu Olma Sanatı", George Orwell'in "1984", Anton Pavloviç Çehov'un "Altıncı Koğuş" ve Victor Hugo'nun "Bir İdam Mahkumunun Son Günü" adlı eserleri öne çıkan diğer kitaplar oldu.

- Okula Dönüş kampanyası

Amazon.com.tr, Okula Dönüş kampanyasının bir parçası olarak çok satanlar, klasikler, en sevilen çocuk kitapları, ders kitapları ve çok daha fazlasını içeren kitap kategorisinin tüm alt kategorilerden okunması gereken kitaplarda sunmaya başladığı yüzde 70'e varan indirim fırsatını da duyurdu.

Amazon.com.tr müşterileri, kampanya boyunca okul çağındaki çocukları için eğitici kitap ve oyuncaklardan güzel sanatlar ve el sanatları ürünlerine uzanan geniş bir ürün seçkisinin yanı sıra genç-yetişkinlere yönelik akademik kitaplardan teknoloji cihazlarına okula dönüş için olmazsa olmaz binlerce ürüne Amazon.com.tr üzerinden hızlı kargo seçenekleri ve cazip fırsatlarla kolayca ulaşabilecek.

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