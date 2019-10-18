Amazon’un ödül beklentisi yüksek filmi The Report’tan fragman geldi

Son yılların parlayan ismi Adam Driver ve usta isim Annette Benning'in başrolünü paylaştığı "The Report"tan yeni bir fragman paylaşıldı. Amazon Prime'da gösterime sunulacak olan The Report'un fragmanında eski dosyalar yeniden açılıyor, 11 Eylül saldırıları sonrasına geri dönüyor ve gerçeklerin ortaya çıkışına şahit oluyoruz.

Toronto Film Festivali, Zurich, Londra, Telluride ve Sundance Film Festivali’nde izleyiciyle buluşan The Report’un hem senaryo hem de yönetmenliğinde başarılı isim Scott Z.Burns’ın imzası var.

The Report filminin oyuncu kadrosunda Adam Driver, Annette Bening ile beraber Jon Hamm ve Michael C. Hall gibi dikkat çeken isimler var.

ABD’nin yakın tarihinin en büyük yıkımlarından olan 11 Eylül olaylarını konu alan The Report, idealist bir dedektif olan Daniel Jones’un, senatör tarafından CIA’in 11 Eylül olaylarında sorgulamak için tutukladığı kişileri araştırması ile başlıyor. Bu süreçte CIA’in şüphelilere uyguladığı insanlık dışı metodları, yok etmeye çalıştığı kanıtları ve Amerikan halkından saklanan gerçekleri açığa çıkarmaya çalışacak Daniel Jones, kendini CIA ve Beyaz Saray arasındaki bir mücadelenin içinde bulacak.

The Report'un ülkemizde vizyona girip girmeyeceği bilinmiyor. Ancak yurt dışındaki izleyicileriyle 15 Kasım tarihinde buluşmaya başlayacak.



