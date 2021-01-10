Ambalaj atıkları için geri dönüşüm konteynerleri yerleştiriliyor

Sürdürülebilir atık yönetimi uygulamaları ile öne çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, atıkların kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılmasını teşvik etmek amacıyla ambalaj atığı geri dönüşüm konteynerleri tasarladı. Konteynerler kent genelindeki cadde ve meydanlara yerleştirilmeye başlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için kentte atık oluşumunun engellenmesi, azaltılması, atıkların kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılması için geri dönüşüm seferberliğini sürdürüyor. Tıraş bıçaklarının kaynağında ayrı toplanması için 4 bin 500 berbere atık tıraş bıçağı kutusu dağıtarak “Atık Jiletlerin Geri Dönüşümü” projesini başlatan Büyükşehir, kent genelinde cadde ve meydanlara yerleştirilmek üzere ambalaj atıkları için geri dönüşüm konteynerleri tasarladı. Kağıt, plastik, cam ve metal atıkların biriktirilebileceği geri dönüşüm konteynerleri atık toplamaya yetkili kişiler tarafından açılabilecek. Bu proje ile sokaklarda farklı tip, boyut ve renklerdeki atık kutuları yerine bir uygulama birliği oluşturulması ve toplumda geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor. Karabağlar ilçesinden başlayan konteynerlerin yerleştirme işlemi diğer ilçelerde de devam edecek.