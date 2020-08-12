Ambarcı’nın 15 yıllık özlemi Tepebaşı Merkez Cami’nin temelini atılıyor

İzmit Belediyesi, 13 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek Ambarcı Mahallesi Tepebaşı Merkez Camii temel atma töreni ile prefabrik mescitte ibadet eden mahalle sakinlerine 15 yıl sonra cami kazandırıyor.

İzmit Belediyesi, Millet İttifakını oluşturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılımıyla 13 Ağustos Perşembe günü İnterteks Uluslararası Fuar Merkezi’nde yeni alınan araçların tanıtımı ve bir sene içinde yapılan projelerin toplu açılış törenini gerçekleştirecek. Tören kapsamında Ambarcı Mahallesi sakinlerinin 15 yıldır kullandığı prefabrik mescidin yerine İzmit Belediyesi tarafından inşa edilecek olan Ambarcı Mahallesi Tepebaşı Merkez Camii’nin temeli de atılacak. Yeni cami ile mahalleliler ibadetlerini daha konforlu şekilde yerine getirebilecek. 414 metrekarelik kapalı alana sahip olacak Ambarcı Mahallesi Tepebaşı Merkez Camii içerisinde ortalama 700 kişi ibadet edebilecek. Çift minareli, tek şerefeli ve tek kubbeli olarak planı çizilen caminin minare yüksekliği 23 metrekare, çapı ise 11 buçuk metrekare boyunda olacak. Caminin zemin katı 270 metrekare ile erkeklerin, üst katı ise 144 metrekare ile kadınların ibadet etmeleri için planlandı.

Ambarcı Mahallesine yakışır bir cami yapmak adına çalışmalarını hızlandıran İzmit Belediyesi, mahallelileri 15 yıldır kullanılan eski prefabrik mescitten kurtararak, Ambarcı’ya kalıcı bir ibadethane kazandırıyor.

