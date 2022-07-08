Amber Heard'e karşı davayı kazanmıştı! Johnny Depp sinemaya dönüyor

Johnny Depp ve kendisinden 23 yaş küçük Amber Heard'ün ilişkileri uzun zamandır gündemdeydi. Olaylı geçen boşanmanın ardından davayı kaybeden Amber Heard tazminat ödemeye mahkum edildi. Paraya ödeyemeceği konuşulan Heard bu sorunlarla cebelleşirken Depp ise işlerine döndü.

DAVA SONRASI İLK PROJESİ

Eski eşi Amber Heard ile yaşadığı çalkantılı ilişkisi nedeniyle kariyerinde zor günler yaşayan ve şimdilerde itibarını geri kazanan Johnny Depp, hayatında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.



Karalama davası sürecinde Heard’ün iddialarının kariyerine zarar verdiğini ve Karayip Korsanları’ndaki rolünü bu nedenle kaybettiğini sık sık dile getiren oyuncu, yeni film projesiyle beyazperdeye dönüyor.

‘La Favorite’ adlı filmde rol alacak olan Depp, Fransız Kralı XV. Louis’yi canlandıracak. ‘Polisse’ ve ‘Mon Roi’ gibi filmlerle bilinen Maiwenn Le Besco’nun yönetmen koltuğunda oturacağı film, Depp’in dava sonrası gelen ilk projesi olacak. 2023 yılında vizyona girmesi beklenen film aynı zamanda oyuncunun ilk Fransız yapımı olacak.

