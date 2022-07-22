Amber Heard pes etmiyor! Johnny Depp'e 10 milyon dolar ödememek için...

Amber Heard, eski eşi Johnny Depp’e ödemesi gereken 10 milyon dolar tazminata itiraz için temyiz mahkemesine başvurdu.

Heard avukatları aracılığıyla temyiz mahkemesine yaptığı yazılı bildirimde daha önce verilen kararın bozulması için resmen başvuruda bulunmak istediğini bildirdi.

Yapılan bir yazılı açıklamada, "Mahkemenin adil ve hakkaniyetli bir kararı engelleyen hatalar yaptığına inanıyoruz. Adaleti sağlamak için gerekli atmamız gereken adımlar olduğunu düşünüyoruz ve bu nedenle karara itiraz ediyoruz" denildi.

