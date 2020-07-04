Ambulans helikopter yeni doğan bebek için havalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde nöral tüp defekti rahatsızlığıyla dünyaya gelen bebek, ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 38 haftalık olarak dünyaya gelen ve nöral tüp defekti rahatsızlığı olduğu belirlenen bebeğin daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Yetkililer, bebeğin sevki için 112 Hava Komuta Merkezinden hava ambulansı istedi.

Bebek, Kırklareli Atatürk Stadı'na inen ambulans helikoptere alınarak İstanbul'da özel bir hastaneye sevk edildi.

