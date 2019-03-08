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AMD Radeon Adrenalin 2019 Edition 19.3.1neler getiriyor?

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TEKNOLOJİ  | 08.03.2019 10:13 | Son Güncelleme

AMD, Devil May Cry 5 için AMD Radeon Adrenalin 2019 Edition 19.3.1 güncellemesini yayınladı. AMD Radeon Adrenalin 2019 Edition 19.3.1 güncellemesi ile gelen yenilikler ve düzeltilen hatalar haberimizde.

AMD Radeon Adrenalin 2019 Edition 19.3.1neler getiriyor?

AMD ile Nvidia arasındaki yarış donanımdan yazılıma evrilmiş durumda. AMD bugün de Devil May Cry 5’in çıkışının şerefine Radeon Adrenalin 2019 Edition 19.3.1 güncellemesini yayınladı. Radeon Adrenalin 2019 Edition 19.3.1 güncelemesi ile hem DMC 5’e resmi olarak destek veriliyor hemde sorunlar düzeltiliyor.

Radeon Adrenalin 2019 Edition 19.3.1 güncellemesi ile Radeon RX Vega 64 ekran kartında DMC 5 oyununda yüzde 4’lük performans artışı sağlanıyor. Güncelleme ile WattMan uygulamasındaki ayarların AMD Radeon VII ekran kartına uygulanmama sorunu çözülüyor.

Mouse’da yaşanan lag sorunu, ACER KG251Q monitörde DisplayPort bağlantısı yapıldığında 240 HZ’de yaşanan sorun, video oynatmadaki HDR sorunu, Rainbow Six Siege’deki dalgalanma sorunu ve Chrome’da YouTube izlerkenki sorun güncelleme ile düzeltiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
AMD Radeon Adrenalin AMD

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