AMD Ryzen Pro’yu tanıttı

AMD, bugün laptoplar için geliştirmiş olduğu yeni işlemcilerini tanıttı. Üst düzey işlemciler olan Ryzen Pro serisi, direkt olarak Intel i9 işlemcilerini hedef alıyor. Intel’i i9 işlemcileri laptoplara getirmesinin ardından gelen Ryzen Pro serisi, AMD tutkunlarını sevindirecek gibi görünüyor. Peki, Ryzen Pro serisi işlemciler neler sunuyor?

Ryzen 3 Pro 3300U, Ryzen 5 Pro 3500U ve Ryzen 7 Pro 3700U olarak üç farklı modem olarak karşımıza çıkan bu işlemciler VEGA grafik mimarisi ile geliyor.

Ryzen 3 Pro 3300U; 6 çekirdekli yapıda ve bu çekirdekler 2.1 GHz hızında çalışıyor. Maksimumda 3.5 GHz hızına çıkabilen bu işlemcide 8 çekirdekli Vega GPU yer alıyor.

Ryzen 5 Pro 3500U; 8 çekirdekli yapıda ve bu çekirdekler 2.3 GHz hızında çalışıyor. Bu işlemci ise maksimumda 3.7 GHz hızına çıkabiliyor.

Ryzen 7 Pro 3700U; 10 çekirdekli yapıda ve bu çekirdekler 2.3 GHz hızında çalışıyor. Maksimumda 4.0 GHz hızına çıkabilen bu işlemci Core i7’den yüzde 14 daha fazla performans sunuyor.

Ryzen Pro serisi işlemciler 2019’un ikinci çeyreğinde ilk olarak HP ve Lenovo laptop modellerinde kullanılacak. Ancak bu laptopların fiyatları henüz ne kadar olacak bilinmiyor.

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