Trendyol Süper Lig Amed Sportif Faaliyetler Cumartesi 16:00 Çaykur Rizespor

Amed Sportif Faaliyetler ile Çaykur Rizespor, 21 Kasım 2026 saat 16:00'da Diyarbakır Stadyumu'nda Trendyol Süper Lig karşılaşmasında karşılaşıyor.

Bu karşılaşma, Amed Sportif Faaliyetler ve Çaykur Rizespor arasında önemli bir mücadeleye işaret ediyor. İki takım da sezon boyunca farklı formlar sergiledi.

Lig Durumu Amed Sportif Faaliyetler 3. Trendyol Süper Lig O 11 G 7 B 2 M 2 P 23 28 Attığı Gol 15 Yediği Gol +13 Averaj Çaykur Rizespor 11. Trendyol Süper Lig O 11 G 4 B 2 M 5 P 14 13 Attığı Gol 16 Yediği Gol -3 Averaj Gol Durumu (Toplam) Amed Sportif Faaliyetler 28 / 15 Çaykur Rizespor 13 / 16 İç Saha / Deplasman Performansı AS Amed Sportif Faaliyetler İç saha Oynanan Maç 6 G / B / M 6 / 0 / 0 Gol 19 – 4 ÇR Çaykur Rizespor Deplasman Oynanan Maç 6 G / B / M 3 / 2 / 1 Gol 8 – 5

Amed Sportif Faaliyetler (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 13 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 23 puanla 3. sırada.

Çaykur Rizespor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 10 gol yedi. Ligde 14 puanla 11. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Amed Sportif Faaliyetler M G G G B tüm kulvarlar Galatasaray 4-3 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig M

Amed Sportif Faaliyetler 5-1 Eyüpspor Trendyol Süper Lig G

Samsunspor 1-2 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig G

Amed Sportif Faaliyetler 1-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig G

Gençlerbirliği 2-2 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig B Çaykur Rizespor G B M M M tüm kulvarlar Çaykur Rizespor 2-1 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig G

Kocaelispor 0-0 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig B

Çaykur Rizespor 3-4 Trabzonspor Trendyol Süper Lig M

Arca Çorum FK 2-1 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig M

Çaykur Rizespor 0-3 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig M

Maç öncesi değerlendirme

Amed Sportif Faaliyetler, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 13 gol atıp 8 gol yedi. Bu durum, güçlü bir hücumla birlikte savunmada da bazı açıklar olduğunu gösteriyor. Çaykur Rizespor ise son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet alırken, 6 gol atıp 10 gol yedi. Bu, takımın savunma hattında sorunlar yaşadığını ortaya koyuyor ve Amed’in hücum gücü karşısında zayıf kalma ihtimalini artırıyor.

Eksik Oyuncular Amed Sportif Faaliyetler 2 eksik Samuel Ballet Lumbardh Dellova Çaykur Rizespor 3 eksik Can Bozdoğan Khusniddin Alikulov Gennaro Borrelli

Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda Samuel Ballet (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) ve Lumbardh Dellova (Sakat) yer almıyor.

Çaykur Rizespor kadrosunda Can Bozdoğan (Sakat - Ayağından Sakat), Khusniddin Alikulov (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık) ve Gennaro Borrelli (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Gift Orban Amed Sportif Faaliyetler 10 Gol 4 Asist Dia Saba Amed Sportif Faaliyetler 6 Gol 1 Asist Samuel Ballet Amed Sportif Faaliyetler 4 Gol 1 Asist Ermal Krasniqi Amed Sportif Faaliyetler 1 Gol 2 Asist Ali Sowe Çaykur Rizespor 4 Gol 0 Asist Emrecan Bulut Çaykur Rizespor 2 Gol 1 Asist Qazim Laci Çaykur Rizespor 3 Gol 0 Asist Adedire Mebude Çaykur Rizespor 0 Gol 3 Asist

Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda en çok gol atan oyuncu 10 golle Gift Orban, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Ermal Krasniqi. Çaykur Rizespor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Ali Sowe, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Adedire Mebude.