Amed Sportif Faaliyetler ile Çaykur Rizespor, 21 Kasım 2026 saat 16:00'da Diyarbakır Stadyumu'nda Trendyol Süper Lig karşılaşmasında karşılaşıyor.
Bu karşılaşma, Amed Sportif Faaliyetler ve Çaykur Rizespor arasında önemli bir mücadeleye işaret ediyor. İki takım da sezon boyunca farklı formlar sergiledi.
Amed Sportif Faaliyetler (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 13 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 23 puanla 3. sırada.
Çaykur Rizespor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 10 gol yedi. Ligde 14 puanla 11. sırada.
Amed Sportif Faaliyetler, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 13 gol atıp 8 gol yedi. Bu durum, güçlü bir hücumla birlikte savunmada da bazı açıklar olduğunu gösteriyor. Çaykur Rizespor ise son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet alırken, 6 gol atıp 10 gol yedi. Bu, takımın savunma hattında sorunlar yaşadığını ortaya koyuyor ve Amed’in hücum gücü karşısında zayıf kalma ihtimalini artırıyor.
Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda Samuel Ballet (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) ve Lumbardh Dellova (Sakat) yer almıyor.
Çaykur Rizespor kadrosunda Can Bozdoğan (Sakat - Ayağından Sakat), Khusniddin Alikulov (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık) ve Gennaro Borrelli (Şüpheli) yer almıyor.
Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda en çok gol atan oyuncu 10 golle Gift Orban, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Ermal Krasniqi. Çaykur Rizespor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Ali Sowe, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Adedire Mebude.
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