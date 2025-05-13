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Amed Sportif Faaliyetler’de Charly Keita ile yollar ayrıldı

AMED Sportif Faaliyetler, Belçika’dan transfer ettiği forvet Charly Keita ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Amed Sportif Faaliyetler’de Charly Keita ile yollar ayrıldı
Berker İşleyen

1’inci Lig’de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, devre arasında Belçika ekiplerinden Beerschot VA’dan transfer ettiği forvet oyuncusu Charly Keita ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Charly Keita ile yapılan görüşmeler sonucunda, karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Keita’ya kulübümüze sağladığı katkılar ve sözleşme fesih sürecindeki kolaylıkları için teşekkür eder, kariyerinin geri kalanında başarılar dileriz” denildi.

15 MAÇTA 2 GOL, 2 SARI KART

Charly Keita, Amed Sportif Faaliyetler formasıyla çıktığı 15 karşılaşmada 2 gol kaydetti. Hücum hattında zaman zaman etkili olan Keita, 2 kez de sarı kart gördü.

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amedspor
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