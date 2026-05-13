Amedspor'dan Mauro Icardi için resmi açıklama geldi!

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi hakkında ortaya atılan Amedspor iddialarına kulüp başkanı Nahit Eren'den net yanıt geldi. Eren, Arjantinli futbolcu ya da menajeriyle hiçbir temas kurulmadığını belirterek transfer söylentilerini yalanladı.

Cevdet Berker İşleyen
Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Mauro Icardi hakkında ortaya atılan transfer iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Sezon sonunda sarı-kırmızılı ekiple sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldızın adı Avrupa kulüpleriyle anılırken, son olarak Amedspor söylentileri dikkat çekmişti.

AMEDSPOR'DAN AÇIKLAMA

Amedspor Başkanı Nahit Eren, çıkan haberlerin ardından Radyospor'a konuşarak iddialara açıklık getirdi. Eren, Mauro Icardi ile herhangi bir temas kurulmadığını belirtti.

“HİÇBİR ŞEKİLDE GÖRÜŞMEMİZ OLMADI”

Transfer söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Nahit Eren, "Mauro Icardi ile hiçbir şekilde görüşmemiz olmadı. Haberleri ben de takip ettim. Ancak Icardi ya da menajeriyle görüşmedik." sözleriyle iddiaları net bir dille yalanladı.

GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Galatasaray ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Mauro Icardi'nin kariyerine hangi takımda devam edeceği ise futbol kamuoyunda merak edilmeye devam ediyor. Avrupa'dan birçok kulübün yıldız oyuncuyu yakından takip ettiği öne sürülüyor.

