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Amedspor'dan transfer! Fenerbahçe'nin yıldızı bitti bitecek

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi kadro planlaması kapsamında ayrılık ihtimali gündemde. Sarı lacivertliler, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuz Aydın’ın kiralık transferi için Amedspor ile görüşmelerini sürdürürken, anlaşma sağlanması halinde futbolcunun yeni adresi belli olacak.

Amedspor'dan transfer! Fenerbahçe'nin yıldızı bitti bitecek
Cevdet Berker İşleyen
Oğuz Aydın

Oğuz Aydın

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi kadro yapılanması devam ederken, transferde hareketlilik bu kez ayrılık cephesine taşındı. Nathan Ake, Vedat Muriqi, Mason Greenwood, Adem Yeşilyurt ve Amara Diouf takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren sarı lacivertliler, mevcut oyuncularından bazılarıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

AMEDSPOR PEŞİNDE

Amedspor dan transfer! Fenerbahçe nin yıldızı bitti bitecek 1

Fenerbahçe’de ayrılığa en yakın isimlerden biri Oğuz Aydın oldu. Spor muhabiri Sacha Tavolieri’nin aktardığı bilgilere göre sarı lacivertli yönetim, 25 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi konusunda Amedspor ile temaslarını sürdürüyor.

Tarafların görüşmelerde anlaşma sağlaması halinde Oğuz Aydın, 2026-27 sezonunda Amedspor forması giyecek. Transferin kalıcı değil, kiralık olarak gerçekleşmesi planlanıyor.

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