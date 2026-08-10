Arda Güler, İspanya'yı yıktı geçti! Tek maçla tüm ülkeyi büyüledi

Real Madrid'in Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u 2-1 yendiği hazırlık maçında 90 dakika sahada kalan milli futbolcumuz Arda Güler, sergilediği etkili futbolla İspanyol basınının ana gündem maddelerinden biri oldu.

Saha içerisindeki yüksek top tekniği, oyun görüşü ve hücuma yön veren hamleleriyle dikkat çeken genç yetenek, Eflatun-beyazlıların yeni sezon öncesi hazırlık kampında en çok öne çıkan isimlerinden biri olmayı başardı.

"FERRARI'Yİ GARAJDA BEKLETMEK GİBİ"

İspanyol spor devi Marca, Arda Güler'in performansını analiz ettiği haberinde Real Madrid yönetimine net bir mesaj gönderdi. Gazete, Eflatun-beyazlıların Arda'nın görev yaptığı bölgeye yeni bir transfer yapma planından tamamen vazgeçmesi gerektiğini savundu.

Genç yıldızın takımdaki rolünün artırılması gerektiği belirtilen haberde şu ifadelere yer verildi:

"Arda'nın futbolundan feragat etmek, Ferrari'yi garajda tozlanmaya terk etmek gibi."

Haberde ayrıca, 20 yaşındaki milli futbolcunun sahip olduğu yüksek potansiyel ve yeteneklerle Real Madrid'in hücum hattında çok daha fazla sorumluluk alabilecek seviyede olduğu vurgulandı.