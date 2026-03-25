Ameliyat masasından Dursun Özbek'e tarihi yemin! Osimhen'den Fenerbahçe derbisi sözü...

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz devi Liverpool'a elenerek Avrupa defterini kapatan Galatasaray, Anfield Road'da sadece turu değil, en önemli hücum silahı Victor Osimhen'i de kaybetmenin üzüntüsünü yaşamıştı.

Dev maçta yaşanan talihsiz bir pozisyon sonucu kolu kırılan ve acil olarak ameliyata alınan dünyaca ünlü yıldızın Dursun Özbek'e söz verdiği ve Fenerbahçe maçına yetişeceği öğrenildi.

KAVUKCU VE İNCE İNGİLTERE'DE NÖBET TUTTU, ÖZEL UÇAK KALKTI!

Osimhen'in sakatlığının ciddiyetinin anlaşılmasının ardından Galatasaray kafilesi İstanbul'a dönerken, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve Kulüp Doktoru Yener İnce takımla birlikte dönmeme kararı aldı. İkili, İngiltere'de hastanede kalarak zorlu tedavi süreci boyunca Nijeryalı golcüyü bir saniye bile yalnız bırakmadı.

Oyuncusunun moralini yüksek tutmak ve en iyi şartlarda istirahat etmesini sağlamak için tüm imkanları seferber eden Galatasaray yönetimi, eşine az rastlanır bir operasyona imza atarak Osimhen için anında özel bir jet kiraladı ve yıldız ismi ülkesi Nijerya'ya göndererek ona verdiği değeri en üst düzeyde gösterdi.

OSİMHEN'DEN BAŞKAN ÖZBEK'E TARİHİ SÖZ: "DERBİYE YETİŞECEĞİM!"

Yönetimin bu şefkatli yaklaşımından ve kendisi için seferber olmasından fazlasıyla etkilenen Victor Osimhen, ameliyattan çıkar çıkmaz büyük bir hırsla geri dönüş mesajı verdi. Hastanede kendisini ziyarete gelen Başkan Dursun Özbek ile çok özel bir görüşme gerçekleştiren Nijeryalı süperstarın, yapılan bu jestlerin karşılığını sahada vereceğini belirterek şu tarihi ifadeleri kullandığı öğrenildi:

"Başkanım hiç merak etmeyin, o sahaya eskisinden daha güçlü döneceğim ve Fenerbahçe derbisine kesinlikle yetişeceğim. Sezon sonunda da bu takımla şampiyon olacağız!"