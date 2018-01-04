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Ameliyatla kadın olan Selin Ciğerci'nin gelinliği elinde kaldı

MAGAZİN HABERLERİ | 04.01.2018 16:57 | Son Güncelleme 12 saat önce

Şu sıralar Muğlaspor'da top koşturan Gökhan Çıra ile aşk yaşayan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, "Aldatılınca Gökhan'dan ayrıldım. 2018'de erkek yüzü görmek istemiyorum" dedi.

Ameliyatla kadın olan Selin Ciğerci'nin gelinliği elinde kaldı

Cinsiyet değiştirme ameliyatı ile kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci aradığı aşkı yeşil sahalarda bulmuştu.

GELİNLİĞİ ELİNDE KALDI

Ciğerci'nin şu sıralar Muğlaspor'da top koşturan Gökhan Çıra ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Kısa bir süre evleneceklerini duyuran çiftten kötü haber geldi.

"ALDATILDIM, AYRILDIK"

Selin Ciğerci konuyla ilgili ilk kez Haberturk'e konuştu. Ciğerci, "Evet Gökhan'la ayrıldık. Çünkü aldatıldım. 2018'de erkek yüzü görmek istemiyorum" dedi.

Selin Ciğerci ve sevgilisi Gökhan Çıra;

dugun-hazirligi-yapan-selin-cigerci-aldatilinca-10418521_4297_m

dugun-hazirligi-yapan-selin-cigerci-aldatilinca-10418521_2189_m

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Anahtar Kelimeler:
selin ciğerci Muğlaspor Gökhan Çıra

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
erkek yüzü gormek istemiyosan aynayada bakma ozaman
yine reklam öf be
Ne sandin ki? Plastik de sıkıyor bi sure sonra. Gacir gucur ne o uyle.
1 yıl aynaya bakmadan nasıl geçirecek acaba
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