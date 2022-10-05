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"American Hospital The Bodrum Cup" organizasyonundan boyama etkinliği

05.10.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Ekim'de başlayacak yarışlar öncesinde engelli öğrenciler bayrak boyama etkinliğe katıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 34'üncüsü düzenlenecek "American Hospital The Bodrum Cup" yarışları öncesinde, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfında bayrak boyama etkinliği düzenlendi.

İlçede 15 Ekim'de başlayacak yarışlar öncesinde vakıfta düzenlenen etkinlik, The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal ve The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında boyanan yarış bayrakları, yarışçılara özel bir not ile verilecek ve yarışlar başladığında rengarenk bayraklar yelkenlerde dalgalanacak.

Uysal, yaptığı açıklamada, 2016'dan bu yana yarışan yelkenlerin bayraklarına renk veren Bodrum Engelliler Sağlık Vakfının bu yıl da hayal ve mutlulukla bayraklarını boyadığını söyledi.

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfının organizasyonun bir parçası olmasından büyük gurur duyduklarını anlatan Uysal, 15 Ekim'de başlayacak yarışlar, etkinlikler ve konserlerde Bodrum Engelliler Sağlık Vakfının keyifli vakit geçirmesini sağlayacaklarını dile getirdi.

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Numan Balaban da öğrencilerin, velilerin, gönüllülerin ve personelin her yıl bu etkinliği büyük bir heyecanla beklediklerini anlattı.

Balaban, toplumdaki farkındalığı artırma yolunda kendilerinden desteğini esirgemeyen ve vakfın sesini duyurabilmesine vesile olan American Hospital The Bodrum Cup kurucularına, yönetimine, sosyal sorumluluk komitesine, gönüllülerimize, destekçilerimize emekleri ve katkıları için çok teşekkür etti.

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