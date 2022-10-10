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American Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları, 15 Ekim'de başlayacak

10.10.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

American Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları, 15 Ekim'de başlayacak

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Maviye Güç Katıyoruz” sloganıyla düzenlenecek American Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları, 15-22 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Organizasyonun isim sponsoru olan hastanenin tarihi sergi alanında düzenlenen toplantıda, bu yıl 34'üncüsü yapılacak yarışın etapları hakkında bilgi verildi.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, toplantıda yaptığı konuşmada, The Bodrum Cup'ın sadece bir yarış değil bazı değerlere vurgu yapan bir araç olduğunu söyledi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise bu tür etkinlikleri başlatmanın kolay, sürdürmenin zor olduğunu ifade ederek organizasyonun bugünlere gelmesini sağlayanlara teşekkür etti.

Organizasyonun içinde olmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Bodrum Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. Yusuf Babayiğit ise ekonomiye, turizme katkıda bulunan etkinliğin katılımcılarına başarılar diledi.

Toplantıda, The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, gençlere deniz sevgini aşılamak için yola çıktıklarını anlattı. Her yıl, "Koylarımızı koruyalım, denizlerimizi temiz tutalım" cümlelerini bıkmadan tekrarladıklarını anlatan Aras, mavi ekonominin sürdürülebilir olması için doğanın ve çevrenin korunması gerektiğini ifade etti.

Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal da 15 Ekim'de kampana çalma töreni gerçekleştirilecek yarışların etaplarını paylaştı.

Toplantıya, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Akdeniz Turizm Vakfı Genel Sekreteri Andrew Agius Muscat ile organizasyon görevlileri ve destekçiler katıldı.

Çeşitli sanatsal etkinliklerin yapılacağı organizasyon, hazırlık yarışlarının ardından 22 Ekim'de Milas Çökertme açıklarında sona erecek.

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