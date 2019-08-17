Amiens 1 - 0 Lille

Ligin ikinci hafta mücadelesinde, milli oyuncular Yusuf Yazıcı ile Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Licorne Stadı'nda Amiens'in konuğu oldu.
İlk yarısı golsüz geçen mücadelede ev sahibi Amiens, 70. dakikada Sehrou Guirassy'nin ağları sarsmasıyla müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.
Lille'de Boubakary Soumare 39. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İki milli oyuncunun da ilk 11'de sahaya çıktığı Lille'de Yusuf Yazıcı, 80. dakikada yerini Thiago Maia'ya bıraktı.
Albayrak'tan Falcao müjdesi! '%99...'
Son şampiyona Denizli'de şok
Fikret Orman'dan transfer sözleri
''Mazeretimiz olamaz, hedefimiz şampiyonluk''
Roma'ya bir Türk yıldız daha!
F.Bahçe'den yeni sezon mesajı
Beşiktaş'ın maç kadrosu belli oldu
Trabzonspor ayrılığı açıkladı
Trabzon'dan Sturridge açıklaması
Akhisar'da Hadzic'ten 3 yıllık imza
TFF resmen duyurdu! Puan silme cezası
Resmi Balotelli açıklaması
Cengiz Ünder resmen açıklandı
Bursa'da bir Avrupa yolcusu daha!
İstanbulspor'dan geleceğe yatırım
Okuyucu Yorumları 0 yorum