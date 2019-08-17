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Amiens 1 - 0 Lille

FRANSA HABERLERİ  | 17.08.2019 23:23 | Son Güncelleme

Ligue 1'de Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, deplasmanda Amiens'e 1-0 yenildi.

Amiens 1 - 0 Lille

Ligin ikinci hafta mücadelesinde, milli oyuncular Yusuf Yazıcı ile Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Licorne Stadı'nda Amiens'in konuğu oldu.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelede ev sahibi Amiens, 70. dakikada Sehrou Guirassy'nin ağları sarsmasıyla müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Lille'de Boubakary Soumare 39. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İki milli oyuncunun da ilk 11'de sahaya çıktığı Lille'de Yusuf Yazıcı, 80. dakikada yerini Thiago Maia'ya bıraktı.

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Amiens lille

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