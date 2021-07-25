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Amik Ovası'nda yetişen üzümün "tarihe kazınmış" izleri ziyaretçiyle buluşacak

25.07.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üzüm yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip Hatay'ın Hassa ilçesindeki kazılarda gün yüzüne çıkarılan Geç Roma Dönemine ait "üzüm hasadı" temalı mozaik, kentte hasadın başlayacağı 6 Eylül'de Hatay Arkeoloji Müzesi'nde ziyarete açılacak - Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy: - "Binlerce yıldır Amik Ovası'nın verimli topraklarında üzüm, çok önemli bir geçim kaynağı, ticaret malzemesi olmuş ve o yıllarda bile ihracatı yapılıyor. Hassa'nın önemli bir üzüm merkezi olduğu konusu bu eserde ortaya çıkıyor"

LALE KÖKLÜ - Günümüzde üzüm yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip Hatay'ın Hassa ilçesindeki kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan ve üzerinde üzüm hasadını anlatan figürlerin bulunduğu Geç Roma Dönemine ait mozaik, geçici sergiyle görücüye çıkacak.

Hassa ilçesindeki Mazmanlı Mahallesi'nde kaçak kazı sırasında keşfedilen ve 2002'de yapılan kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılan 6 metrekarelik mozaik, 2016'dan bu yana Hatay Arkeoloji Müzesi'nde özenle muhafaza edildi.

Milattan Sonra (MS) 5. ve 6. yüzyıla denk gelen Geç Roma Dönemine ait bir kilisenin tabanında bulunan ve üzerinde üzüm hasadını anlatan figürlerin yer aldığı mozaiğin yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşması için çalışma başlatıldı.

Dünyanın en büyük mozaik koleksiyonunun sergilendiği müzeler arasında yer alan Hatay Arkeoloji Müzesi'nde 6 uzman restoratör eşliğinde geçen ay restorasyon çalışmalarına başlanan mozaik, kentte 6 Eylül'de düzenlenecek "Üzüm Hasadı Şenliği'nde ziyaretçiyle buluşacak.

Müzenin rezerv alanında sergiye sunulacak bu mozaik ile ziyaretçilere Geç Roma Dönemi'nde tarımsal faaliyetlerde önemli bir yere sahip üzümün "tarihe kazınmış" izleri tanıtılacak.

- "Hassa'nın önemli bir üzüm merkezi olduğu konusu bu eserde ortaya çıkıyor"

Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, AA muhabirine, MS 5. ve 6. yüzyıla ait "üzüm hasadı" temasıyla ön plana çıkan mozaiğin 2016'dan bu yana müzenin deposunda özenle korunduğunu söyledi.

Geç Roma Döneminde üzüm yetiştiriciliğine verilen önemin anlatıldığı mozaiğin, günümüzdeki üzüm üreticiliğinin de tanıtılması için çok önemli olduğuna işaret eden Ersoy, "2002'deki kazı çalışmalarında yer yer tahrip olmuş bir kilisenin taban mozaiklerine ulaşılmış. Taban mozaiklerimiz, MS 5. ve 6. yüzyıla ait. Mozaiğimiz o yıllardaki üzüm hasadını yansıtıyor. Her yıl da Hassa'da üzüm hasadı zamanında bu mozaiğimiz gündeme geliyordu."

Ersoy, 6 metrekaresi sağlam olarak günümüze ulaşabilmiş mozaiğin üzerinde eşek üstünde içerisi üzüm dolu bir küfe ve bu küfenin bir işçi tarafından götürülmesini anlatan figürlerin yer aldığını aktararak, bu çalışmayla MS 5. ve 6. yüzyılı günümüze taşıdıklarını dile getirdi.

"Binlerce yıldır Amik Ovası'nın verimli topraklarında üzüm çok önemli bir geçim kaynağı, ticaret malzemesi olmuş ve o yıllarda bile ihracatı yapılıyor. O dönemde de Hassa'nın önemli bir üzüm merkezi olduğu konusu bu eserde ortaya çıkıyor. Biz de bu durumu yansıtan mozaiğimizi ziyaretçilerimizle buluşturacağız." diyen Ersoy, mozaiği alandan bulunmuş haliyle teşhire sunabilmek için restoratörlerin büyük bir titizlikle çalışma yürüttüğünü vurguladı.

Ersoy, 6 Eylül'de Hassa'nın "Üzüm Hasadı Şenlikleri"nin müzeden başlayacağını, sergi gününde ayrıca müze girişinde Hassalı kadınlar tarafından, üzümden yapılan ürünlerin de satışa sunulacağını ifade etti.

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