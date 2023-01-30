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Amir Hadziahmetovic transferinde şoke eden olay! Beşiktaş ve Galatasaray istemişti, Konyaspor'un eli kolu bağlanmış durumda...

30.01.2023 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amir Hadziahmetovic'in yeni takımı belli olmak üzere. Konyaspor'da forma giyen yıldız oyuncuyu Beşiktaş istemiş fakat bonservis konusunda anlaşılamamıştı. Bu olayın ardından Galatasaray devreye girmiş ve Amir Hadziahmetovic ile görüşmelere başlamıştı. İki dev kulübün ilgilendiği Amir Hadziahmetovic için yapılan teklifler Konyaspor tarafından teker teker reddedilince yıldız oyuncu yönetimle konuştu.

Amir Hadziahmetovic transferinde şoke eden olay! Beşiktaş ve Galatasaray istemişti, Konyaspor'un eli kolu bağlanmış durumda...
Amir Hadziahmetovic

Amir Hadziahmetovic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: arabam.com Konyaspor
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Sezon başında Amir Hadziahmetovic'le ilgilenen Galatasaray'ın alternatif orta saha tercihi Fredrik Midtsjö olmuştu. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın Konyaspor'a 3.5 milyon Euro önermesiyle tekrar gündeme gelen Hadziahmetovic konusunda sarı-kırmızılılar yeniden devreye girmişti. İki takımın da yaptığı teklifleri reddeden Konyaspor'a beklemediği yerden bir şok haber geldi.

4 MİLYON EURO REDDEDİLDİ

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Hem Beşiktaş hem de Galatasaray'ın Hadziahmetovic için yaptıkları teklifler reddedilmişti. Yıldız oyuncu için 6 milyon Euro isteyen Konyaspor, beklemediği bir tavırla karşı karşıya geldi.

YENİ TEKLİF YAPILDI! GALATASARAY'A ÇALIM...

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Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic için bugün Konyaspor’a yeni bir resmi teklif yaptı. Galatasaray'dan önce davranan siyah-beyazlılar beklemeye geçti. Bu teklifin ardından Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş’a gitmek için Konyaspor yönetiminden izin istedi.

3 MİLYON NAKİT, 1 MİLYON BONUS

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, Hadziahmetovic için Konyaspor'a 3 milyon Euro bonservis teklifi yaptı. Bu teklifin yanında 1 milyon Euro'da oyuncu performans bonusu eklendi. Sonraki satıştan %20 de pay veren siyah-beyazlılar oyuncunun da kendilerine gelme isteğini kullanarak beklemeye geçti.

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