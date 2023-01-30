Amir Hadziahmetovic transferinde şoke eden olay! Beşiktaş ve Galatasaray istemişti, Konyaspor'un eli kolu bağlanmış durumda...

Sezon başında Amir Hadziahmetovic'le ilgilenen Galatasaray'ın alternatif orta saha tercihi Fredrik Midtsjö olmuştu. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın Konyaspor'a 3.5 milyon Euro önermesiyle tekrar gündeme gelen Hadziahmetovic konusunda sarı-kırmızılılar yeniden devreye girmişti. İki takımın da yaptığı teklifleri reddeden Konyaspor'a beklemediği yerden bir şok haber geldi.

4 MİLYON EURO REDDEDİLDİ

Hem Beşiktaş hem de Galatasaray'ın Hadziahmetovic için yaptıkları teklifler reddedilmişti. Yıldız oyuncu için 6 milyon Euro isteyen Konyaspor, beklemediği bir tavırla karşı karşıya geldi.

YENİ TEKLİF YAPILDI! GALATASARAY'A ÇALIM...

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic için bugün Konyaspor’a yeni bir resmi teklif yaptı. Galatasaray'dan önce davranan siyah-beyazlılar beklemeye geçti. Bu teklifin ardından Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş’a gitmek için Konyaspor yönetiminden izin istedi.

3 MİLYON NAKİT, 1 MİLYON BONUS

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, Hadziahmetovic için Konyaspor'a 3 milyon Euro bonservis teklifi yaptı. Bu teklifin yanında 1 milyon Euro'da oyuncu performans bonusu eklendi. Sonraki satıştan %20 de pay veren siyah-beyazlılar oyuncunun da kendilerine gelme isteğini kullanarak beklemeye geçti.

