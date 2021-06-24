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Amiral Turgut Reis, ölümünün 456. yılında Bodrum'da anıldı

24.06.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amiral Turgut Reis, ölümünün 456. yılında Bodrum'da anıldı

Türk denizcilik tarihinin önemli isimlerinden Amiral Turgut Reis, ölümünün 456. yılında çeşitli etkinliklerle anıldı.

Turgut Reis Atatürk Meydanı'na çelenk sunumunun ardından, Sabancı Parkı'ndaki Turgut Reis Abidesi önünde anma töreni düzenlendi.

Bodrum Belediye Başkan Vekili İlknur Ülküm Seferoğlu, törende yaptığı konuşmada, Amiral Turgut Reis'in hayatını ve başarılarını anlatarak, gelecek nesiller tarafından da bilinmesi gerektiğini söyledi.

Etkinlik, Zafer Çebi Orkestrası ve solistler Ender Kasal, Didem ile Altuğ Dilmaç'ın konseri ve lokma dağıtımıyla sona erdi.

Etkinliğe, Bodrum Belediye Başkan yardımcıları Emel Çakaloğlu, Hüseyin Tutkun, Tayfun Yılmaz ve Önder Batmaz'ın yanı sıra İzmir Senfoni Orkestrası emekli sanatçısı ve Turgut Reis'in torunu Numan Pekdemir, Turgut Reis Tarih, Kültür ve Sanat Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Eray Çakır, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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