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Amorium Antik Kenti kazısında Selçuklu ve Beylikler Dönemi verilerine ulaşıldı

19.08.2021 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amorium Antik Kenti kazısında Selçuklu ve Beylikler Dönemi verilerine ulaşıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Amorium Antik Kent'indeki kazı çalışmalarında elde edilen seramiklerden, Selçuklu ve Beylikler Dönemi verilerine ulaşıldığı bildirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Hisar köyünde bulunun Amorium Antik Kenti’ndeki kazının üç noktada devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, kazının Türk yerleşkesinin olduğu iç kalede yoğunlaştığını ve sonuç alındığını belirtti.

Kale surları ortaya çıkarılırken, diğer taraftan da iç surun içerisindeki payandalardan da destek alınarak yapılan düzenli yerleşim yerlerine ulaştıklarını ifade eden Tanır, şunları kaydetti:

"Ayrıca, elde edilen seramiklerden bu yerleşim yerinin Selçuklu ve Beylikler Dönemi'ne ait olduğu verisine ulaştık. Bu sonuçlar bizim açımızdan son derece verimli. Son dönemde dikkatleri üzerine çeken Amorium Antik Kenti, büyük sahabe Selman-ı Farisi hazretlerinin yaşadığı şehir olmasından dolayı ayrı bir öneme sahiptir."

Tanır, çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğü Amorium Antik Kenti kazısının, 12 aylık kazılar arasına alınmasında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp de "Bugüne kadar gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, Amorium’da milattan sonra 10-11. yüzyıllarda sadece kuvvetli ve zengin bir nüfusun olduğu ispatlamakla kalınmamış, ayrıca Hristiyan nüfusun şehri terk etmesinden sonra Selçuklu, Beylikler ve daha sonra da Osmanlı Türklerinin şehrin kalıntılarının bir kısmını iskan ettikleri de ortaya çıkarılmıştır." ifadelerini kullandı.

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