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Ampute Futbol Milli Takımı kaptanı Bülent Çetin'den açıklamalar! "Son 5 dakika bitmek bilmedi"

13.10.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ampute Milli Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Büyük zaferin ardından Ampute Milli Takım kaptanı ve kalecisi Bülent Çetin, tarihi başarıyı ve yaşadıkları duyguyu anlattı. İşte Bülent Çetin'in açıklamaları...

Ampute Futbol Milli Takımı kaptanı Bülent Çetin'den açıklamalar! "Son 5 dakika bitmek bilmedi"

Ampute Milli Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Büyük zaferin ardından Ampute Milli Takım kaptanı ve kalecisi Bülent Çetin, tarihi başarıyı ve yaşadıkları duyguyu Ömer Faruk Özcan'a anlattı.

İşte Bülent Çetin'in açıklamaları:

Müzemizde tek eksik olan kupaydı, hiçbir arkadaşımın kariyerinde Dünya Kupası rozeti yoktu. Çok şükür hedefe ulaştık ve milletimize bu sevinci yaşattığımız için çok gururluyuz.

2017 Avrupa şampiyonluğundan sonra 2018'de Meksika'da yapılan Dünya Kupası'nda finalde kaybetmiştik.

2021'de de Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda yine bir şampiyonluktan sonra ülkemizin ev sahipliğinde Dünya Kupası'nın burada kalması gerekiyordu.

"HER ŞEYDEN FEDAKARLIK YAPTIK"

Uzun bir hazırlık dönemi geçirdik, hiç boş vaktimiz olmadı. Her şeyden fedakarlık yaptık. Arkadaşlarım çok fedakarlık gösterdi. Cenazesi olan arkadaşlarım oldu, çocuğu olan arkadaşım oldu ailesinin yanına gidemedi. Bu tür fedakarlıklar var.

Ama neticesinde böyle bu kupayı ülkemizde kaldırıp, milletimizi sevinde boğduğumuz için çok mutluyum.

Geçen sene Avrupa Şampiyonası'nı gol yemeden bitirmiştim. Bu sene nasip olmadı, 1 gol yedim. O da nazar boncuğu olsun. Ama bizim için önemli olan kupaydı, çok şükür ona ulaştık.

"SON 5 DAKİKA BİTMEK BİLMEDİ"

Aslında sakindim ama son 5 dakika inanılmaz bir heyecan bastı beni. Tarifi imkansız, son 5 dakika bitmek bilmedi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte kendimi secdede buldum. Tarifi gerçekten imkansız, duygularımı anlatmakta çok zorlanıyorum.

"CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Sayın Cumhurbaşkanımızın bize destek vermesi, orada olması, onun elinden kupayı kaldırmak çok farklı bir duygu. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz, çok minnettarız.

Zirvede rüzgar sert eser, zirvede kalmak önemlidir. 2024 İrlanda'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz tabii ki de şampiyonluk.

"GENÇLERİN ÖNÜNÜ AÇMA ZAMANI GELDİ"

Ama benim yaşım 37, kariyerimin sonuna geldim diye düşünüyorum. Genç kaleci arkadaşlarımın da artık önünü açma zamanının geldiğini düşünüyorum. (Sabah)

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