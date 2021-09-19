Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak: Van Persie ve Falcao'ya milyonlar akıyorsa...

Son Dünya 2.'si ve Avrupa Şampiyonu unvanıyla sahaya çıkan Ampute Futbol Milli Takımımız yine gururumuz oldu. Ay Yıldızlılar, 2021 Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 mağlup etti ve üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

"VAN PERSIE VE FALCAO'YA MİLYONLAR AKIYORSA..."

Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, "Yarın, Allah nasip ederse saat 14:00'de Atatürk Havalimanında olacağız. Falcao, Van Persie gelince milyonlar akıyorsa Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonsporlu taraftarları da herkesi bekliyoruz." dedi.

"GAZİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN"

Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, "Vatanın birliği, beraberliği için benim gibi gazi olanların Gaziler Günü kutlu olsun. Bu şampiyonluk Türk milletine armağan olsun. Allah Cumhurbaşkanımızdan bin defa razı olsun. İyi ki varsın Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

