SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak: Van Persie ve Falcao'ya milyonlar akıyorsa...

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak: Van Persie ve Falcao'ya milyonlar akıyorsa...

19.09.2021 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dünya 2.'si ve Avrupa Şampiyonu unvanıyla sahaya çıkan Ampute Futbol Milli Takımımız yine gururumuz oldu. Ay Yıldızlılar, 2021 Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 mağlup etti ve üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu! Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, Türk taraftarları yarın havalimanına davet etti.

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak: Van Persie ve Falcao'ya milyonlar akıyorsa...

Son Dünya 2.'si ve Avrupa Şampiyonu unvanıyla sahaya çıkan Ampute Futbol Milli Takımımız yine gururumuz oldu. Ay Yıldızlılar, 2021 Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 mağlup etti ve üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

"VAN PERSIE VE FALCAO'YA MİLYONLAR AKIYORSA..."

Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, "Yarın, Allah nasip ederse saat 14:00'de Atatürk Havalimanında olacağız. Falcao, Van Persie gelince milyonlar akıyorsa Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonsporlu taraftarları da herkesi bekliyoruz." dedi.

Türkiye Milli Ampute Takımı, Avrupa Şampiyonu oldu!Türkiye Milli Ampute Takımı, Avrupa Şampiyonu oldu!

"GAZİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN"

Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, "Vatanın birliği, beraberliği için benim gibi gazi olanların Gaziler Günü kutlu olsun. Bu şampiyonluk Türk milletine armağan olsun. Allah Cumhurbaşkanımızdan bin defa razı olsun. İyi ki varsın Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivasspor ligde 5 maçtır kazanamıyorSivasspor ligde 5 maçtır kazanamıyor
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
Veliefendi'de atıyla yere yığılan kadın jokey, hayatını kaybettiVeliefendi'de atıyla yere yığılan kadın jokey, hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ordu'da koronavirüs nedeniyle bir fen lisesi uzaktan eğitime geçti

Ordu'da koronavirüs nedeniyle bir fen lisesi uzaktan eğitime geçti

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Maç bitmeden ortalık karıştı!

Maç bitmeden ortalık karıştı!

Milli Takım'ın yeni teknik direktörü resmen açıklandı

Milli Takım'ın yeni teknik direktörü resmen açıklandı

Fatih Terim'den Galatasaray taraftarına tepki!

Fatih Terim'den Galatasaray taraftarına tepki!

Galatasaray karıştı, formayı yere attı

Galatasaray karıştı, formayı yere attı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

''İtalya'dan telefon gelirse hemen ayrılırım''

''İtalya'dan telefon gelirse hemen ayrılırım''

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi'ne tatsız başlangıç

Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi'ne tatsız başlangıç

TFF kararını verdi! İşte Milli Takım'ın yeni hocası

TFF kararını verdi! İşte Milli Takım'ın yeni hocası

Aldığı transfer teklifini açıkladı

Aldığı transfer teklifini açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.