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Ampute Futbol Milli Takımı'nın dünya kupası zaferi

09.10.2022 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ampute Futbol Milli Takımı'nın dünya kupası zaferi

İSTANBUL (AA) - 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Türk Milli Takımı'nın sevincini dört büyükler ve Spor Toto Süper Lig ekipleri de paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, "Azim, hırs ve mücadeleleriyle herkese ilham veren, Türkiye'nin gurur kaynağı Ampute Futbol Millî Takımımızın teknik heyet ve futbolcularını gönülden kutlar, spor tarihimize geçen bu önemli zaferin tüm mimarlarına yürekten teşekkür ederiz." şeklinde bir tebrik mesajı paylaştı.

Beşiktaş Kulübü, "Sizinle ne kadar gurur duysak azdır, tebrikler şampiyon." şeklinde tweet atarken, Fenerbahçe Kulübü internet sitesinden yayımladığı mesajda, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak biz de Türkiye’mize bu mutluluğu yaşatan Ampute Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından "Bu zafer, inancın ve azmin zaferi! Tebrikler Dünya Şampiyonu Ampute Milli Takımı sizinle gurur duyuyoruz!" şeklinde paylaşım yaptı.

Şampiyon millilerin fotoğrafıyla bir tebrik mesajı yayımlayan Trabzonspor ise "Helal olsun sizlere. Tebrikler bizim çocuklar" ifadelerini kullandı.

Dört büyüklerin yanı sıra birçok Süper Lig ekibi de dünya şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nın zaferini kutlayan mesajlar paylaştı.

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