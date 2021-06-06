Ampute Futbol Süper Ligi'nde ikinci gün maçları oynandı

Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu bugün oynanan ikinci gün maçlarıyla devam etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Altındağ Örnek Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde 6 karşılaşma oynandı.

Bugün yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

TSK Reh. Merkezi Engelliler-Esengücü Engelliler: 8-1

Malatya BBSK-İzmir BBSK: 1-3

Şahinbey BBGSK-Anadolu Erciyes Engelliler: 10-0

Pendik Engelliler-Konya Engellilergücü: 3-0

Baltalı Grup Denizli-Trabzon Ortahisar Belde: 0-0

Etimesgut Belediyesi Ampute-Bursa Ampute: 9-0

Lig, yarın oynanacak maçlarla devam edecek.



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