SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Ampute Milli Takımı, Dünya Kupası son 16 turunda Meksika’yı 5-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı

Ampute Milli Takımı, Dünya Kupası son 16 turunda Meksika’yı 5-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı

05.10.2022 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Ampute Milli Takımı, Dünya Kupası son 16 turunda Meksika’yı 5-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın son 16 turunda Meksika ile karşı karşıya geldi.
TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan maçın ilk yarısını ay-yıldızlı ekip, 11 ve 23. dakikasında Ömer Güleryüz'ün attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 38. dakikasında Savaş Kaya'nın attığı golle skoru 3-0'a getiren milliler, 40. dakikada da Ömer Güleryüz'ün golüyle 4 farklı üstünlük kurdu. Oyunun kontrolünü elinde bulunduran Türkiye, 49. dakikada Şeyhmus Erdinç'in golüyle bir gol daha buldu ve sahadan 5-0 üstünlükle ayrıldı.

Net bir sporla maçı kazanan ay-yıldızlı futbolcular büyük sevinç yaşadı.

Adını çeyrek finale yazdıran Ampute Futbol Milli Takımı, Fas ile yarı finale çıkmak için mücadele edecek.

BAKAN KASAPOĞLU TRİBÜNDE

Türkiye-Meksika müsabakasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tribünden izledi.

Karşılaşma öncesinde Riva'daki tesislere gelen Bakan Kasapoğlu'na TFF Başkan Vekili ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Ramazan Üçdan ve Talat Papatya, TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy ile TBESF Başkanı Muaz Ergezen eşlik etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Filenin Sultanları, dur durak bilmiyor!Filenin Sultanları, dur durak bilmiyor!
'Fatih Terim, dünya devinin başına geçecek!''Fatih Terim, dünya devinin başına geçecek!'
Beşiktaş efsanesi bile penaltı dedi!Beşiktaş efsanesi bile penaltı dedi!
Anahtar Kelimeler:
ampute türkiye futbol federasyonu tff yönetim kurulu bakan kasapoğlu talat papatya maçın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarlada çalışırken telefon geldi, soluğu bankada aldı!

Tarlada çalışırken telefon geldi, soluğu bankada aldı!

İzmir'de gergin dakikalar! AK Parti İl Başkanı Sürmeli, "Hepsinin isimlerini alın" dedi, Tunç Soyer de yanıt verdi

İzmir'de gergin dakikalar! AK Parti İl Başkanı Sürmeli, "Hepsinin isimlerini alın" dedi, Tunç Soyer de yanıt verdi

Ne Şenol Güneş, ne Sergen Yalçın, ne de Fatih Terim! İşte yeni hoca...

Ne Şenol Güneş, ne Sergen Yalçın, ne de Fatih Terim! İşte yeni hoca...

Sercan Yıldırım kulüp başkanı oluyor!

Sercan Yıldırım kulüp başkanı oluyor!

Galatasaray'dan Türkiye'de daha önce görülmemiş hamle!

Galatasaray'dan Türkiye'de daha önce görülmemiş hamle!

''Mesut Özil futbolu bırakıyor'' Başakşehir'den açıklama geldi

''Mesut Özil futbolu bırakıyor'' Başakşehir'den açıklama geldi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili bankayı böyle bastı!

Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili bankayı böyle bastı!

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.