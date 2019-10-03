Mynet Trend

Ana Tanrıça Kibele heykeli Ordu'nun markası oluyor

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 03.10.2019 11:35 | Son Güncelleme

Ordu Altınordu'da yürütülen kazılarda bulunan ve ziyaretçi akınına uğrayan Ana Tanrıça Kibele heykeli, Ordu fındığı için marka olacak. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Ana Tanrıça Kibele heykeli adıyla fındığın yanı sıra fındık mamulleri üretileceğinin de müjdesini verdi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 6’ncı Mithridates dönemine ait 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi’nde, 9 yıldır yürütülen kazılarda, Ana Tanrıça Kibele heykeli ve 3 büyük heykel ile yaklaşık 2 bin parça tarihi esere ulaşıldı. Ordu Müze Müdürlüğü ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt ve ekibi tarafından 1’inci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olan kalede yürütülen kazılarda ayrıca, 300 basamaklı merdiven ile milattan önceki dönemlere ait olduğu değerlendirilen, pişmiş topraktan çatı kiremitleri, duvar örgüsü seramik parçaları ile ok uçlarına rastlanıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, ‘Kibele’ heykeli bulunduktan sonra ziyaretçi akınına uğrayan Kurul Kalesi’nin, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’ne alınması için başvuruda bulunuldu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, ‘Ana Tanrıca Kibele’ heykelinin turizme kazandırılması için bir dizi proje hazırladı. Proje kapsamında Ana Tanrıça Kibele heykeli markası adıyla yörenin başlıca tarım ürünü olan fındık ve fındık mamulleri üretilecek.

'BURADAKİ KAZILARDA GÜZEL SÜRPRİZLERLE KARŞILAŞIYORUZ'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Kurul Kalesi’nde devam eden arkeolojik kazıların yazları yapıldığını, sonbahar gelince sona erdiğini, gerekli izinleri aldıktan sonra 12 ay boyunca kazı çalışması yapılacağını söyledi. Başkan Güler, "Kurul Kalesi bizim için son derece önemli. Ordu pek çok medeniyetin buluştuğu yer, bunu birçok kişi bilmiyordu. Karadeniz’de, Ordu’da da medeniyetler var. Buradaki kazılarda güzel sürprizlerle karşılaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi ‘Kibele’ heykelinin bulunuşu. Büyükşehir Belediyesi olarak bunların, kazı çalışmalarının finansmanını sağlıyoruz. Kazılar belli mevsimlerde oluyor. Sonbahardan itibaren hava yağışlı oluyor, kazılar sonlandırılıyor. Buranın üzerini örtüp 12 ay boyunca kazıyı devam ettireceğiz. Böylelikle 4 yıllık çalışmayı 1 yılda tamamlamayı hedefliyoruz. Gerekli izinleri aldıktan sonra burada 12 ay kazı yapılıp, daha güzel sonuçlara ulaşmayı istiyoruz.” dedi.

'MARKA BAŞVRUSUNU YAPTIK'

‘Kibele’ ismini markalaştırıp fındık ve çikolata sektöründe kullanacaklarını, marka başvurusunu da yaptıklarını anlatan Hilmi Güler, “Fındıktan çikolataya marka olarak ‘Kibele’ye geçmek istiyoruz. Hem tarihi bir zenginliğin ismini Ordu ile bütünleşmiş bir entegrasyona girmiş ismi değerlendirmek istiyoruz. Hem de kazıları 12 ay yapıp daha süratli sonuçlara ulaşmak istiyoruz. Bunu titizlikle yapacağız. Bunu yaparken en önemli şey, işi aceleye getirmek değil, ama süratli çalışmak. Bunun dışında da yeni zenginliklerimizin üzerine gitmek istiyoruz. Ünye, Fatsa ve diğer ilçelerimizde de önemli kaleler var. Buraları da turizme kazandırıp, Kurul gibi buralara da turist çekmeye çalışacağız.” şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA


Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i şaşırtan olay!Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i şaşırtan olay!
Bir ilçeyi dolandırdılar! Böyle görüntülendilerBir ilçeyi dolandırdılar! Böyle görüntülendiler
Günün en güzel haberi! Günün en güzel haberi!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ordu ana tanrıça kibele heykeli

En Çok Okunan Trend Haberler

Günlük kiralık evde dehşet! Karar verildi

Günlük kiralık evde dehşet! Karar verildi

Başkan kurtarmıştı! Gündemi sarsan olayda flaş gelişme!

Başkan kurtarmıştı! Gündemi sarsan olayda flaş gelişme!

İstanbul'da heyecanlandıran olay!

İstanbul'da heyecanlandıran olay!

Şampiyonlar Ligi'nde gol düellosu! Yok böyle maç

Şampiyonlar Ligi'nde gol düellosu! Yok böyle maç

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Gözaltına alındı!

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Gözaltına alındı!

Korkunç olay! Aracı durdurup kurşun yağdırdılar

Korkunç olay! Aracı durdurup kurşun yağdırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir kızın parmağını koparmıştı! Vatandaşlara kritik uyarı

Bir kızın parmağını koparmıştı! Vatandaşlara kritik uyarı

Bayrampaşa'da esnafı dolandıran sahte SGK müfettişleri yakalandı

Bir ilçeyi dolandırdılar! Böyle görüntülendiler

Günün en güzel haberi! Babadan kızı için büyük fedakarlık

Günün en güzel haberi!

Osmaniye'de kayalıkta mahsur kalan keçi 3 gündür kurtarılmayı bekliyor

Kayalıkta mahsur kaldı! 3 gündür kurtarılmayı bekliyor

69 yıl sonra Güney Kore'ye giden gazi İlkimen, fotoğrafını görünce şaştı kaldı

69 yıl sonra Güney Kore'ye gitti! Türk gaziyi şaşırtan fotoğraf

İzmir'de stajyerlere not tehdidi ile cinsel istismar! İşte istenen ceza

İzmir'de stajyerlere not tehdidi ile cinsel istismar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.