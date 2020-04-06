Anadolu Ajansı 100 yaşında

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "İlkeli, tarafsız, sorumlu, güvenilir habercilik anlayışı içinde uzun yıllardır görevini yürüten Anadolu Ajansı, yayıncılık anlayışıyla milletimizin güvenini ve saygısını kazanarak, basınımızın temel taşı olmuştur." ifadesini kullandı.

Vali Canalp, yayımladığı kutlama mesajında, AA'nın, Kurtuluş Savaşı yıllarında haberleri dünyaya duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulduğunu anımsattı.

AA'nın, geçmişte olduğu gibi bugün de yurt içinde ve yurt dışındaki yaygın haber ağıyla hizmet verdiğini vurgulayan Vali Canalp, şunları kaydetti:

"İlkeli, tarafsız, sorumlu, güvenilir habercilik anlayışı içinde uzun yıllardır görevini yürüten Anadolu Ajansı, yayıncılık anlayışıyla milletimizin güvenini ve saygısını kazanarak, basınımızın temel taşı olmuştur. Ülkemizin her noktasında görev yapan, Anadolu Ajansının değerli personelleri, göstermiş olduğu çalışmalarla her zaman övgüye değerdir.

Bu duygu ve düşüncelerle; Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutluyor ve tüm Anadolu Ajansı çalışanlarına başarılar diliyorum."

