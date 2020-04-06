YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Anadolu Ajansı 100 yaşında

Anadolu Ajansı 100 yaşında

NİĞDE HABERLERİ  | 06.04.2020 15:28 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı 100 yaşında

NİĞDE (AA) - Niğde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alpaslan Düzgün, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Düzgün, mesajında, AA'nın Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 100 yıl önce kurulduğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaşandığı bir dönemde, doğru, hızlı ve tarafsız haberciliğin öneminin bir kez daha ortaya çıktığına dikkati çeken Düzgün, şunları kaydetti:

"İnsanlık olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. Kovid-19 virüsü, bütün ülkeleri adeta pençesine aldı ve yaşam şeklimizi tamamen değiştirdi. Bu dönemde hem evlerinde kalan hem de çalışmak zorunda olan tüm insanların doğru, hızlı, tarafsız ve güvenilir haber kaynağına ihtiyacı var. Ülkemizin ilk haber ajansı olan Anadolu Ajansı da halkımızın tam anlamıyla yaşam mücadelesi verdiği bir ortamda Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kuruldu.
Kurtuluş mücadelesinin verildiği dönemde üstlendiği kritik görevle Cumhuriyet tarihinde özel bir yere sahip olan Anadolu Ajansı, bağımsızlık mücadelemizi tek ve güçlü bir kanaldan hem yurda hem de tüm dünyaya duyurmayı başardı. 100 yıllık süreçte Anadolu Ajansına emeği geçen sahadaki muhabirinden yönetim kadrosuna tüm çalışanları tebrik ediyor, habercilik ilkelerinden ayrılmadan nice 100 yıllara ulaşmalarını diliyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Can sıkıntısı insana neler yaptırır! Can sıkıntısı insana neler yaptırır!
Hayvanat bahçesinden kahreden haber!Hayvanat bahçesinden kahreden haber!
Anahtar Kelimeler:
Alpaslan düzgün Anadolu Ajansı 100 yaşında Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Niğde

En Çok Okunan Yerel Haberler

Öğretmenden duygu yüklü ’’Eğitim ve evde kal’’ mesajı

Öğretmenden duygu yüklü ’’Eğitim ve evde kal’’ mesajı

Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

Kovid-19 yasak ihlallerine para cezası

Kovid-19 yasak ihlallerine para cezası

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Anadolu Ajansı 100 yaşında

İstif makineleri sektörü "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinden yararlanmak istiyor

İstif makineleri sektörü "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinden yararlanmak istiyor

Emet’te jandarma kapı kapı dolaşıp yardımları dağıttı

Emet’te jandarma kapı kapı dolaşıp yardımları dağıttı

Niğde Namaz Vakitleri 6 Nisan Pazartesi

İmsak
04:48
Sabah
06:12
Öğle
12:49
İkindi
16:25
Akşam
19:16
Yatsı
20:34

Niğde Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Pazartesi

İkra Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Merkez
Akıncı Eczanesi
Altunhisar
Sıhhat Eczanesi
Bor
Çamardı Eczanesi
Camardi
Sinem Eczanesi
Ciftlik
Ulukısla Eczanesi
Ulukisla
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Niğde’de tıbbi malzeme stokçusuna baskın

Niğde’de tıbbi malzeme stokçusuna baskın

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Niğdeli Fatma, kardeşine böbreğini verdi

Niğdeli Fatma, kardeşine böbreğini verdi

Azer Bülbül'ü soğuk hava vurdu

Azer Bülbül'ü soğuk hava vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.