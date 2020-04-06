Anadolu Ajansı 100 yaşında

NİĞDE (AA) - Niğde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alpaslan Düzgün, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Düzgün, mesajında, AA'nın Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 100 yıl önce kurulduğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaşandığı bir dönemde, doğru, hızlı ve tarafsız haberciliğin öneminin bir kez daha ortaya çıktığına dikkati çeken Düzgün, şunları kaydetti:

"İnsanlık olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. Kovid-19 virüsü, bütün ülkeleri adeta pençesine aldı ve yaşam şeklimizi tamamen değiştirdi. Bu dönemde hem evlerinde kalan hem de çalışmak zorunda olan tüm insanların doğru, hızlı, tarafsız ve güvenilir haber kaynağına ihtiyacı var. Ülkemizin ilk haber ajansı olan Anadolu Ajansı da halkımızın tam anlamıyla yaşam mücadelesi verdiği bir ortamda Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kuruldu.

Kurtuluş mücadelesinin verildiği dönemde üstlendiği kritik görevle Cumhuriyet tarihinde özel bir yere sahip olan Anadolu Ajansı, bağımsızlık mücadelemizi tek ve güçlü bir kanaldan hem yurda hem de tüm dünyaya duyurmayı başardı. 100 yıllık süreçte Anadolu Ajansına emeği geçen sahadaki muhabirinden yönetim kadrosuna tüm çalışanları tebrik ediyor, habercilik ilkelerinden ayrılmadan nice 100 yıllara ulaşmalarını diliyorum."

