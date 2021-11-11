Anadolu Ajansından Milli Ağaçlandırma Gününe destek

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında kurumun bahçesine fidan dikti.

AA yöneticileri ve çalışanlarının katıldığı fidan dikiminde, ajansın ön bahçesinde çınar, arka bahçesinde asma ve meyve fidanları toprakla buluşturuldu.

AA Genel Müdürü Karagöz ile Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, diktikleri fidanlara can suyu verdi.

Karagöz, fidan dikiminin ardından yaptığı açıklamada, 1920'de kurulan Anadolu Ajansının 101 yıllık bir çınar olduğunu belirterek, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde biz de bugün ajansımızın bahçesine çınar ağacı diktik." dedi.

Türkiye'nin küresel iklim değişikliğine bağlı olarak yaz aylarında orman yangınları konusunda ciddi sıkıntılar çektiğini hatırlatan Karagöz, sözlerini şöyle sürdürdü

"Ormanlarımız yanarken canımız acıdı. Ormanlarda yaşayan canlılar hayatlarını kaybettiler. Her biri bizim için çok büyük acı demekti. Şimdi yeniden yeşertme vakti. Türkiye, Avrupa'da en fazla ağaçlandırma yapan ülke. Son 20 yıl içerisinde Türkiye, diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımızda çok ciddi bir ağaçlandırma kampanyasının içerisinde. Milli Ağaçlandırma Günü 11 Kasım'ı özel bir bilinçlendirme, bir duyarlılık kampanyası olarak değerlendirmek lazım. Biz de ajansımızın bahçesine ajansımızı simgeleyen en doğru ağaç olduğunu düşündüğümüz için çınar ağacı diktik."

Daha yeşil, daha ağaçlandırılmış bir Türkiye özlemini dile getiren Karagöz, "Anadolu Ajansı olarak son dönemde hem çevre haberlerine ağırlık veriyoruz hem de ağaçlandırma kampanyalarına destek oluyoruz. Yeni dönemde daha fazla daha olumlu haberler vermek ümidiyle." ifadelerini kullandı.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Anadolu Ajansı personeline yeşeren tohumlu kalemler hediye edildi.

