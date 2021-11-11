YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Anadolu Ajansından Milli Ağaçlandırma Gününe destek

Anadolu Ajansından Milli Ağaçlandırma Gününe destek

11.11.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz: - "Milli Ağaçlandırma Günü 11 Kasım'ı özel bir bilinçlendirme, bir duyarlılık kampanyası olarak değerlendirmek lazım. Biz de ajansımızın bahçesine ajansımızı simgeleyen en doğru ağaç olduğunu düşündüğümüz için çınar ağacı diktik" - "Anadolu Ajansı olarak son dönemde hem çevre haberlerine ağırlık veriyoruz hem de ağaçlandırma kampanyalarına destek oluyoruz"

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında kurumun bahçesine fidan dikti.

AA yöneticileri ve çalışanlarının katıldığı fidan dikiminde, ajansın ön bahçesinde çınar, arka bahçesinde asma ve meyve fidanları toprakla buluşturuldu.

AA Genel Müdürü Karagöz ile Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, diktikleri fidanlara can suyu verdi.

Karagöz, fidan dikiminin ardından yaptığı açıklamada, 1920'de kurulan Anadolu Ajansının 101 yıllık bir çınar olduğunu belirterek, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde biz de bugün ajansımızın bahçesine çınar ağacı diktik." dedi.

Türkiye'nin küresel iklim değişikliğine bağlı olarak yaz aylarında orman yangınları konusunda ciddi sıkıntılar çektiğini hatırlatan Karagöz, sözlerini şöyle sürdürdü

"Ormanlarımız yanarken canımız acıdı. Ormanlarda yaşayan canlılar hayatlarını kaybettiler. Her biri bizim için çok büyük acı demekti. Şimdi yeniden yeşertme vakti. Türkiye, Avrupa'da en fazla ağaçlandırma yapan ülke. Son 20 yıl içerisinde Türkiye, diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımızda çok ciddi bir ağaçlandırma kampanyasının içerisinde. Milli Ağaçlandırma Günü 11 Kasım'ı özel bir bilinçlendirme, bir duyarlılık kampanyası olarak değerlendirmek lazım. Biz de ajansımızın bahçesine ajansımızı simgeleyen en doğru ağaç olduğunu düşündüğümüz için çınar ağacı diktik."

Daha yeşil, daha ağaçlandırılmış bir Türkiye özlemini dile getiren Karagöz, "Anadolu Ajansı olarak son dönemde hem çevre haberlerine ağırlık veriyoruz hem de ağaçlandırma kampanyalarına destek oluyoruz. Yeni dönemde daha fazla daha olumlu haberler vermek ümidiyle." ifadelerini kullandı.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Anadolu Ajansı personeline yeşeren tohumlu kalemler hediye edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşı olmayı reddeden hamile kadın, komadayken doğum yaptıAşı olmayı reddeden hamile kadın, komadayken doğum yaptı
PARTNER Bebeklerini paylaştılar! "Bonomo çetesi" Bebeklerini paylaştılar! "Bonomo çetesi"
Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldıEren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı

Ankara Namaz Vakitleri 11 Kasım Perşembe

İmsak
05:56
Sabah
07:22
Öğle
12:38
İkindi
15:19
Akşam
17:43
Yatsı
19:04

Ankara Nöbetçi Eczaneler11 Kasım Perşembe

Asel Eczanesi
Cankaya
Aydınlar Eczanesi
Cankaya
Çağla Eczanesi
Cankaya
Hilal Eczanesi
Cankaya
İbrahim Ethem Eczanesi
Cankaya
İncek Prestij Eczanesi
Cankaya
Lünet Eczane-Optik Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

GÜNCELLEME 4 - Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

GÜNCELLEME 4 - Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

"Sanal gerçeklik gözlüğü" ile ders işliyorlar

"Sanal gerçeklik gözlüğü" ile ders işliyorlar

Edirne merkezli "ikiz plaka" yöntemiyle kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon

Edirne merkezli "ikiz plaka" yöntemiyle kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon

İzmir'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İzmir'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.