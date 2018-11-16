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Anadolu Efes 78 - 62 Panathinaikos (THY Euroleague)

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 16.11.2018 22:32 | Son Güncelleme

THY Euroleague'in 7'nci hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, evinde Panathinakos'u 78-62 mağlup etti. Anadolu Efes'ten Dunston'un maçın adamı seçildiği karşılaşmada Beaubois ise 19 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Anadolu Efes 78 - 62 Panathinaikos (THY Euroleague)

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 78-62 yendi.

Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla 5. galibiyetini elde etti. Yunan temsilcisi ise 3. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Müsabakaya Moerman ve Micic'in üç sayılık basketleriyle başlayan Anadolu Efes, 5. dakikayı 10-3 üstün geçti. Dunston'ın pota altından ürettiği sayılarla 8. dakikada farkı çift hanelere (15-5) çıkartan lacivert beyazlı ekip, ilk çeyreği 19-11 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin 12. dakikasında Panathinaikos farkı 5 sayıya (21-16) kadar indirse de savunmasını sertleştiren Anadolu Efes, Beaubois ve Simon'un dış atışlardan kaydettiği sayılarla 18. dakikada farkı 16 sayıya taşıdı: 40-24. Lacivert-beyazlı ekip, Pleiss'in sayılarıyla farkın kapanmasına izin vermedi ve soyunma odasına da 44-28 önde gitti.

İkinci yarı karşılıklı sayılarla başladı. Calathes ve Antetokounmpo'yla dış atışlardan sayılar bulan Panathinaikos karşısında boyalı alandan basketler üreten Anadolu Efes, 27. dakikayı 54-42 geride bıraktı. Lacivert-beyazlı ekip, final periyoduna 60-46 üstün girdi.

Savunmaların sertleştiği son çeyrekte iki ekipte sayı bulmakta zorluk çekti. Anadolu Efes, Moerman'ın basketiyle 34. dakikayı 13 sayı ( 62-49) farkla üstün geçti. Micic'in dış atışlardan Beaubois ve Dunston'ın pota altından kaydettiği sayılarla farkı açtı ve sahadan 78-62 galip ayrıldı.

Taraftarlar yoğun ilgi gösterdi

Lacivert-beyazlı taraftarlar, Panathinaikos ile oynanan müsabakaya yoğun ilgi gösterdi.

Müsabakada salonun büyük bölümünü dolduran lacivert-beyazlı taraftarlar takımlarına destek oldu.

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Jurgis Laurinavicius (Litvanya)
Anadolu Efes: Micic 11, Beaubois 19, Anderson, Moerman 17, Dunston 14, Doğuş Balbay, James Metecan Birsen, Motum 3, Buğrahan Tuncer, Pleiss 4, Simon 10
Panathinaikos: Calathes 11, Langford, Antetokounmpo 8, Mitoglou, Lasme 4, Thomas 11, Papapetrou 9, Pappas 3, Gist 10, Vougioukas, Lekavicius, Lojeski 6
1. Periyot: 19-11
Devre: 44-28
3. Periyot: 60-46

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Anahtar Kelimeler:
THY Euroleague anadolu efes panathinaikos

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