Anadolu Efes 78 - 62 Panathinaikos (THY Euroleague)

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 78-62 yendi.

Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla 5. galibiyetini elde etti. Yunan temsilcisi ise 3. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Müsabakaya Moerman ve Micic'in üç sayılık basketleriyle başlayan Anadolu Efes, 5. dakikayı 10-3 üstün geçti. Dunston'ın pota altından ürettiği sayılarla 8. dakikada farkı çift hanelere (15-5) çıkartan lacivert beyazlı ekip, ilk çeyreği 19-11 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin 12. dakikasında Panathinaikos farkı 5 sayıya (21-16) kadar indirse de savunmasını sertleştiren Anadolu Efes, Beaubois ve Simon'un dış atışlardan kaydettiği sayılarla 18. dakikada farkı 16 sayıya taşıdı: 40-24. Lacivert-beyazlı ekip, Pleiss'in sayılarıyla farkın kapanmasına izin vermedi ve soyunma odasına da 44-28 önde gitti.

İkinci yarı karşılıklı sayılarla başladı. Calathes ve Antetokounmpo'yla dış atışlardan sayılar bulan Panathinaikos karşısında boyalı alandan basketler üreten Anadolu Efes, 27. dakikayı 54-42 geride bıraktı. Lacivert-beyazlı ekip, final periyoduna 60-46 üstün girdi.