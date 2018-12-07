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Anadolu Efes 82 - 84 Real Madrid

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 07.12.2018 22:58 | Son Güncelleme

THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes, 15 sayı öne geçtiği maçta sahasında İspanya temsilcisi Real Madrid'e 84-82 mağlup oldu. Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 3. yenilgisini yaşadı. İspanyol ekibi ise 9. galibiyetini elde etti.

Anadolu Efes 82 - 84 Real Madrid

ANADOLU EFES 82 - 84 REAL MADRID

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Piotr Pastusiak (Polonya), Ioannis Foufis (Yunanistan)

ANADOLU EFES: Micic 15, Beaubois 7, Anderson 3, Moerman 19, Pleiss 13, Larkin 14, Doğuş Balbay 3, Motum 2, Dunston 4, Simon 2
REAL MADRID: Causeur, Llull 12, Taylor 8, Randolph 6, Tavares 7, Fernandez 6, Campazzo 9, Ayon 20, Carroll 3, Thompkins 10, Deck 3

1. PERİYOT: 23-23
DEVRE: 52-45
3. PERİYOT: 74-60
5 FAULLE OYUNDAN ÇIKAN: 38.31 Dunston (Anadolu Efes)

Karşılaşma karşılıklı sayılarla başladı. Micic'le boyalı alandan ve dış atışlardan basketler bulan Anadolu Efes karşısında dış atışlardan arka arkaya skor üreten Real Madrid, 4. dakikayı 11-10 üstün geçti. Üstünlüğün birçok kez el değiştirdiği çeyrekte Taylor'la sayılar bulan rakibine Anadolu Efes, Pleiss'ın basketleriyle karşılık verdi ve ilk çeyrek 23-23 eşitlikle tamamlandı.

İkinci çeyrek dengeli başladı. Ayon'la pota altından skor üreten Real Madrid karşısında Campazzo'nun teknik faulü sonrası Larkin'le serbest atış çizgisinden sayılar bulan Anadolu Efes, 16. dakikayı 37-34 önde geçti. Savunma direnci düşen rakibi karşısında Anadolu Efes, 19. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 47-40. Moerman ve Dunston'ın sayılarıyla üstünlüğünü sürdüren lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına 52-45 önde gitti.

Üçüncü periyotta savunmasını sertleştiren ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen Anadolu Efes, Moerman ve Larkin'le üç sayılık basketler bularak 26. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 66-54. Micic'in dış atıştan kaydettiği basketle 27. dakikada farkı 15 sayıya (69-54) taşıyan Anadolu Efes, final çeyreğine de 74-60 üstün girdi.

Son periyoda 8-0'lık seriyle başlayan Real Madrid, hem hücumda hem de savunmada ritmini kaybeden Anadolu Efes karşısında Thompkins'in üç sayılık basketiyle 37. dakikada farkı 2 sayıya (79-77) indirdi. Son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmada Llull'le serbest atış çizgisinden sayılar bulan Real Madrid, müsabakanın sona ermesine 17 saniye kala öne geçti: 82-83. Son hücumdan Micic'le yararlanamayan Anadolu Efes karşısında Real Madrid, sahadan 84-82 galip ayrıldı.

TARAFTARLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ
Anadolu Efesli taraftarlar, Real Madrid ile oynanan müsabakaya yoğun ilgi gösterdi. Müsabakada salonun büyük bölümünü dolduran lacivert-beyazlı taraftarlar, takımlarına destek oldu. Az sayıda İspanyol taraftar da karşılaşmayı Real Madrid'in kenar yönetiminin arkasında lacivert-beyazlı taraftarlarla yan yana izledi. Karşılaşmayı, Anadolu Efes'in Karadağlı eski oyuncusu Predrag Drobnjak da takip etti.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes Real Madrid THY Euroleague

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
son hücum berbattı yazık oldu Efese , 3 lük değilde içeri girse belki faul falan alabilirdi 1 sayı gerideydi çünkü
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