Anadolu Efes 82 - 84 Real Madrid

Karşılaşma karşılıklı sayılarla başladı. Micic'le boyalı alandan ve dış atışlardan basketler bulan Anadolu Efes karşısında dış atışlardan arka arkaya skor üreten Real Madrid, 4. dakikayı 11-10 üstün geçti. Üstünlüğün birçok kez el değiştirdiği çeyrekte Taylor'la sayılar bulan rakibine Anadolu Efes, Pleiss'ın basketleriyle karşılık verdi ve ilk çeyrek 23-23 eşitlikle tamamlandı.

Üçüncü periyotta savunmasını sertleştiren ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen Anadolu Efes, Moerman ve Larkin'le üç sayılık basketler bularak 26. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 66-54. Micic'in dış atıştan kaydettiği basketle 27. dakikada farkı 15 sayıya (69-54) taşıyan Anadolu Efes, final çeyreğine de 74-60 üstün girdi.

Son periyoda 8-0'lık seriyle başlayan Real Madrid, hem hücumda hem de savunmada ritmini kaybeden Anadolu Efes karşısında Thompkins'in üç sayılık basketiyle 37. dakikada farkı 2 sayıya (79-77) indirdi. Son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmada Llull'le serbest atış çizgisinden sayılar bulan Real Madrid, müsabakanın sona ermesine 17 saniye kala öne geçti: 82-83. Son hücumdan Micic'le yararlanamayan Anadolu Efes karşısında Real Madrid, sahadan 84-82 galip ayrıldı.

TARAFTARLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Anadolu Efesli taraftarlar, Real Madrid ile oynanan müsabakaya yoğun ilgi gösterdi. Müsabakada salonun büyük bölümünü dolduran lacivert-beyazlı taraftarlar, takımlarına destek oldu. Az sayıda İspanyol taraftar da karşılaşmayı Real Madrid'in kenar yönetiminin arkasında lacivert-beyazlı taraftarlarla yan yana izledi. Karşılaşmayı, Anadolu Efes'in Karadağlı eski oyuncusu Predrag Drobnjak da takip etti.



