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  4. Anadolu Efes Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 Euroleague final Anadolu Efes Barcelona maçı kim şampiyon oldu?

Anadolu Efes Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 Euroleague final Anadolu Efes Barcelona maçı kim şampiyon oldu?

29.05.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basketbolseverler THY Euroleague finali hakkındaki detayları merak ediyor. Anadolu Efes'in CSKA Moskova'yı elemesinin ardından Barcelona da rakibi Milano'yu mağlup etmişti. Bu gelişmenin ardından 2021 THY Euroleague final maçı Anadolu Efes Barcelona arasında gerçekleşti.

Anadolu Efes Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 Euroleague final Anadolu Efes Barcelona maçı kim şampiyon oldu?

THY Euroleague finali basketbolseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Anadolu Efes, İspanyol temsilcisi Barcelona'yı 86 - 81 mağlup ederek, tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

ANADOLU EFES BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? ANADOLU EFES BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolda son derece başarılı olan Türk takımları, THY Avrupa Ligi'ndeki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Türk temsilcileri, THY Avrupa Ligi'nde üst üste 5. defa finale yükselmiş oldu.

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Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyinde olan bir numaralı organizasyonunda 2016, 2017 ve 2018 senelerinde Fenerbahçe adını finale taşıdı. 2017 senesinde kupanın sahibi olan takım, 2016 ve 2018 senesinde ise ikincilikle döndü. Anadolu Efes ise tarihinde ilk defa final oynadığı 2019 senesinde ikinciliği elde etti.

THY EUROLEAGUE 2021 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Anadolu Efes ile Barcelona arasında gerçekleşecen THY Euroleague final maçı 30 Mayıs 2021 Pazar günü saat 21:30 itibariyle başladı. Basketbolseverlerin heyecanla beklediği maç, Bein Sports'da canlı olarak yayınlandı.

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Almanya'nın Köln kentinin ev sahipliği yaptığı Final-Four organizasyonunun şampiyonluk müsabakasında İspanyol temsilcisi Barcelona'yı 86-81 yenen Anadolu Efes, tarihinde ilk kez THY Euroleague'de şampiyonluğa ulaştı.

Anadolu Efes, Fenerbahçe'nin ardından THY Euroleague'de şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı oldu.


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Anadolu Efes
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başarılar çocuklar...

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