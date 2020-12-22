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Anadolu Efes, Barcelona'yı devirdi!

İSPANYA HABERLERİ  | 22.12.2020 23:16 | Son Güncelleme

Anadolu Efes THY EuroLeague'in 16. haftasında İspanya temsilcisi Barcelona'yı ağırladı.

Anadolu Efes, Barcelona'yı devirdi!

THY EuroLeague'in 16. haftasında Anadolu Efes, sahasında İspanya ekibi Barcelona'yı 86-79 mağlup etti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 3 maç sonra kazandı ve 8. galibiyetini aldı. Üst üste ikinci maçını yitiren Barcelona ise bu sezonki 5. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Barcelona, pota altından ve 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle ilk 2 dakikayı 7-0 üstün geçti. Savunmasını sertleştirerek rakibinin kolay sayı bulmasına izin vermeyen Anadolu Efes, pota altı ile boyalı alandan peş peşe basketler bularak 6. dakikada skor üstünlüğünü ele geçirdi: 10-9. Üst üste dış atış denemelerinde başarı sağlayamayan lacivert-beyazlı takım karşısında 11-0'lık seri yakalayan Barcelona, 19. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 10-20. Konuk takım, ilk çeyreği 24-18 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Anadolu Efes, Simon'un 9'u dış atışlardan olmak üzere kazandırdığı 11 sayıyla hücumda etkili oldu. Smits ile 3 sayı çizgisinin gerisinden kritik basketler bulan Barcelona, son bölümde serbest atış çizgisinden skor üretti ve soyunma odasına 43-43 eşitlikle gidildi.

Üçüncü periyoda iki takım da tutuk başladı. Bu çeyreğin 3. dakikasından sonra Dunston ile pota altından etkili olan Anadolu Efes, Micic'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 26. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 55-45. Kalan bölümde dış atışlardan 3 basket daha bulan ve farkı 18 sayıya çıkaran (68-50) Anadolu Efes, dördüncü çeyreğe 68-54 önde girdi.

Son çeyrek büyük bir heyecana sahne oldu. Barcelona, Calathes'in üst üste kaydettiği basketlerle 39. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 79-75. Son bölümde Micic ve Larkin ile kritik basketler bulan Anadolu Efes, karşılaşmadan 86-79 galip ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Damir Javor (Slovenya), Gytis Vilius (Litvanya)

Anadolu Efes: Micic 17, Simon 16, Moerman 5, Anderson 5, Dunston 12, Sertaç Şanlı 6, Larkin 23, Singleton, Beaubois 2

Barcelona: Calathes 15, Higgins 14, Abrines 6, Mirotic 18, Pustovyi 2, Oriola 8, Hanga 6, Kuric 2, Smits 6, Bolmaro 2, Martinez

  1. Periyot: 18-24

Devre: 43-43

  1. Periyot: 68-54
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