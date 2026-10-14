Ümraniyespor - Boluspor maçı yağmur nedeniyle ertelendi!

Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında oynanan Ümraniyespor-Boluspor müsabakasında yoğun yağmur yağışı nedeniyle yarıda kaldı.
İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ!
Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında Ümraniyespor - Boluspor karşılaşmasında yoğun yağmur yağışı ve zeminin ağırlaşmasının ardından 57. dakikada oyun durduruldu. Hakem Berkay Erdemir, her iki ekibin teknik heyetiyle görüşüp zeminde topun sekip sekmediğini denedi. Ardından takımlar soyunma odasına gönderildi ve müsabakaya 15 dakika ara verildi. Aranın sonrasında karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
- dakikada sağ tarafta topu alan Muhammed Mert, pasını penaltı noktası yakınındaki Furkan Emin’e aktardı. Furkan Emin’in tek pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Zeki Dursun, dönerek rakibinden sıyrıldı ve yakın direğe yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
- dakikada Furkan Emin Kaçmaz, taç çizgisi yakınında Tunahan Taşçı’ya yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.
- dakikada müsabakanın hakemi yoğun yağmur yağışı ve zeminin ağırlaşmasından dolayı oyunu durdurdu ve her iki ekibin teknik heyetine maçın devam edip etmemesi konusunda görüşlerini sordu. Hakem Berkay Erdemir daha sonra topun zeminde sekip sekmediğini kontrol etti. Yapılan kontroller sonrası müsabakaya 15 dakika ara verildi. Aranın ardından maçın hakem üçlüsü ve takım kaptanları tekrar zemini kontrol etti ve müsabakanın ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.
Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır
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