SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Tff 1. Lig

Ümraniyespor - Boluspor maçı yağmur nedeniyle ertelendi!

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında oynanan Ümraniyespor - Boluspor müsabakasında yoğun yağmur yağışı ve zeminin ağırlaşması sebebiyle müsabakaya 15 dakika ara verildi.

Ümraniyespor - Boluspor maçı yağmur nedeniyle ertelendi!

Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında oynanan Ümraniyespor-Boluspor müsabakasında yoğun yağmur yağışı nedeniyle yarıda kaldı.

İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ!

Ümraniyespor - Boluspor maçı yağmur nedeniyle ertelendi! 1

Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında Ümraniyespor - Boluspor karşılaşmasında yoğun yağmur yağışı ve zeminin ağırlaşmasının ardından 57. dakikada oyun durduruldu. Hakem Berkay Erdemir, her iki ekibin teknik heyetiyle görüşüp zeminde topun sekip sekmediğini denedi. Ardından takımlar soyunma odasına gönderildi ve müsabakaya 15 dakika ara verildi. Aranın sonrasında karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Ümraniyespor - Boluspor maçı yağmur nedeniyle ertelendi! 2

  1. dakikada sağ tarafta topu alan Muhammed Mert, pasını penaltı noktası yakınındaki Furkan Emin’e aktardı. Furkan Emin’in tek pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Zeki Dursun, dönerek rakibinden sıyrıldı ve yakın direğe yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
  2. dakikada Furkan Emin Kaçmaz, taç çizgisi yakınında Tunahan Taşçı’ya yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.
  3. dakikada müsabakanın hakemi yoğun yağmur yağışı ve zeminin ağırlaşmasından dolayı oyunu durdurdu ve her iki ekibin teknik heyetine maçın devam edip etmemesi konusunda görüşlerini sordu. Hakem Berkay Erdemir daha sonra topun zeminde sekip sekmediğini kontrol etti. Yapılan kontroller sonrası müsabakaya 15 dakika ara verildi. Aranın ardından maçın hakem üçlüsü ve takım kaptanları tekrar zemini kontrol etti ve müsabakanın ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.
    Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

    %1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

    %1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
UEFA Gençlik Ligi'nde Aston Villa - Fenerbahçe maçında 3 gol!UEFA Gençlik Ligi'nde Aston Villa - Fenerbahçe maçında 3 gol!
Leroy Sane eleştirilere dayanamadı! G.Saraylı yıldızdan olay açıklamaLeroy Sane eleştirilere dayanamadı! G.Saraylı yıldızdan olay açıklama

Anahtar Kelimeler:
yağmur Boluspor Ümraniyespor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı

"Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı

Suudi Arabistan'a yeni saldırı! Petrol devini vurdular

Suudi Arabistan'a yeni saldırı! Petrol devini vurdular

Sami Yen'de soğuk duş! Barcelona, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti

Sami Yen'de soğuk duş! Barcelona, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti

Her şeyi bırakıp Ankara'ya yerleşmişti! Beyaz TV Ana Haber yayından kalktı

Her şeyi bırakıp Ankara'ya yerleşmişti! Beyaz TV Ana Haber yayından kalktı

Cafer Mahiroğlu'nun tüm şirketlerine el konuldu, kayyum atandı

Cafer Mahiroğlu'nun tüm şirketlerine el konuldu, kayyum atandı

4 meslek grubu için yeşil pasaport teklifi Meclis'e sunuldu

4 meslek grubu için yeşil pasaport teklifi Meclis'e sunuldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.