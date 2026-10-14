Ümraniyespor - Boluspor maçı yağmur nedeniyle ertelendi!

Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında oynanan Ümraniyespor-Boluspor müsabakasında yoğun yağmur yağışı nedeniyle yarıda kaldı.

İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ!

Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında Ümraniyespor - Boluspor karşılaşmasında yoğun yağmur yağışı ve zeminin ağırlaşmasının ardından 57. dakikada oyun durduruldu. Hakem Berkay Erdemir, her iki ekibin teknik heyetiyle görüşüp zeminde topun sekip sekmediğini denedi. Ardından takımlar soyunma odasına gönderildi ve müsabakaya 15 dakika ara verildi. Aranın sonrasında karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

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