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Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'dan Fenerbahçe açıklaması

09.03.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde Rusya takımlarıyla oynanan maçların silinmesi yönündeki oylamada kulüp menfaatlerini düşünerek karar verdiklerini belirtti.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'dan Fenerbahçe açıklaması

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında önce Rus takımları CSKA Moskova, UNICS Kazan ve Zenit'in THY Avrupa Ligi'ne katılımları askıya alındı. Ardından da 13 kulübün katıldığı oylama sonucunda bu takımların maçlarının silinmesine karar verildi.

Rus ekiplerinin maçlarının silinmesiyle oluşan puan durumunda play-off potası dışında kalan Fenerbahçe Beko, silinmesi yönünde oy kullanan Anadolu Efes'e de tepki gösterdi.

Söz konusu oylamayla ilgili AA'ya açıklamada bulunan Ergin Ataman, "Öncelikle Rus takımlarında mücadele eden tüm sporcular, antrenörler ve teknik ekiplerin yaşadığı mağduriyet için üzgünüm. Gönül isterdi ki bu savaş durumu hiç yaşanmasın ve tüm takımlar sahada olabilsin." ifadelerini kullandı.

"1 OY FARKLA KABUL EDİLDİ"

Verdikleri kararla kulüplerinin haklarını koruduklarını aktaran Ataman, "Ukrayna'da yaşanan acı gelişmelerden sonra Rusya'yı temsil eden THY Avrupa Ligi takımlarının geleceğini belirleyecek oylamadaki kararımızla ilgili yaratılan ve bir kısım tarafından beslenen algıya istinaden bir açıklama yapmak isterim. Öncelikle oylamaya katılan 13 takım da kendilerine en avantajlı olacak seçimi yaptı. Biz de bitime 8 hafta kala bu mantıkla oyumuzu kullandık ve bizim de oy verdiğimiz sistem, 1 oy farkla kabul edildi." şeklinde görüş belirtti.

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

"Bayrağım ve milletim benim kırmızı çizgimdir." ifadesini kullanan Ataman, "Oylama sonucunda alınan kararla Fenerbahçe'nin de dahil olduğu 6 takım için dezavantajlı bir durum oluştu. Kaldı ki ben bir spor insanı olarak, bu oylama şeklinin de ne kadar yanlış olduğunu, sonucun Fenerbahçe'ye dezavantaj sağlayacağını da belirttim. Sporda sahada kazanmak kadar, temsil ettiğiniz kulübün haklarını masada korumak da önemlidir. Ben temsil ettiğim her kulüpte, yerli veya yabancı olsun, Türk milletinin itibarını her zaman en üst noktaya taşımaya gayret ettim. Avrupa'da çalıştırdığım kulüplerde manşetlere hep Türk kimliğimle taşındım. Türk takımlarıyla basketbolun en önemli kupalarını kazanırken Türk bayrağını zirveye çekmenin gururunu yaşadım. Türk takımları nerede bir haksızlığa uğrasa sesini en fazla çıkaran insan oldum. Her türlü birimi, organizasyonu, yapıyı yeri geldiğinde korkusuzca eleştirdim."

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun Dörtlü Final'e kalmasını istediğini vurgulayan tecrübeli başantrenör, "Dileğim, önümüzde oynanacak maçlar sonucunda iki Türk takımımızın da Dörtlü Final'e kalması, Türk basketbolunun her zaman hak ettiği yer olan zirvede olmasıdır. Ukrayna'da yaşanan acıların bir an önce son bulması dileğimi yineler, saygılar sunarım." ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes
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