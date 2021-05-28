CANLI | Anadolu Efes - CSKA Moskova ile karşılaşıyor

Basketbol THY EuroLeague'de Final Four heyecanı, Almanya'nın Köln kentinde başladı.
Temsilcimiz Anadolu Efes, Lanxess Arena'da yarı finalin bir ayağında CSKA Moskova ile karşı karşıya geliyor.
CSKA MOSKOVA: 37
ANADOLU EFES: 49
*İLK YARI SONUCU
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Anadolu Efes'te forma giyen Sırp basketbolcu Vasilije Micic, THY Euroleague'de normal sezonun en değerli oyuncusu seçildi.
THY Euroleague Final Four'un maç programı (TSİ) şöyle:
BUGÜN:
19.00 CSKA Moskova-Anadolu Efes
22.00 Barcelona-AX Armani Exchange Milan
30 MAYIS PAZAR:
18.30 Üçüncülük maçı
21.30 Final karşılaşması
Dörtlü Final'in ilk maçında kozlarını paylaşacak Anadolu Efes ile CSKA Moskova, Avrupa Ligi'nde 26. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında bu organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 25 maçın 20'sini CSKA Moskova, 5'ini ise Anadolu Efes kazandı.
Bu sezonun ilk yarısında Rusya'da oynanan mücadeleyi CSKA Moskova 100-65 üstün tamamladı. İkinci yarıda İstanbul'da yapılan müsabakada ise Anadolu Efes rakibine 100-70 üstünlük kurdu.
Dörtlü Final'in ikinci maçında karşılaşacak Barcelona ile AX Armani Exchange Milan, Avrupa Ligi'nde 17. kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında bu organizasyonda 2000 yılında itibaren oynanan 16 maçta Barcelona 10, AX Armani Exchange Milan ise 6 galibiyet elde etti. Barcelona, bu sezon AX Armani Exchange Milan ile oynadığı 2 müsabakayı 87-71 ve 72-56'lık skorlarla kazandı.
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