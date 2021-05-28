SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. THY Euro League
  4. CANLI | Anadolu Efes - CSKA Moskova ile karşılaşıyor

CANLI | Anadolu Efes - CSKA Moskova ile karşılaşıyor

28.05.2021 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY Euroleague'de Final Four heyecanı Almanya'nın Köln şehrinde başladı. İlk maçta temsilcimiz Anadolu Efes, Rus ekibi CSKA Moskova ile karşı karşıya geliyor.

CANLI | Anadolu Efes - CSKA Moskova ile karşılaşıyor

Basketbol THY EuroLeague'de Final Four heyecanı, Almanya'nın Köln kentinde başladı.

Temsilcimiz Anadolu Efes, Lanxess Arena'da yarı finalin bir ayağında CSKA Moskova ile karşı karşıya geliyor.

CSKA MOSKOVA: 37
ANADOLU EFES: 49

*İLK YARI SONUCU

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR

EUROLEAGUE'DE SEZONUN MVP'Sİ VASİLİJE MİCİC

Anadolu Efes'te forma giyen Sırp basketbolcu Vasilije Micic, THY Euroleague'de normal sezonun en değerli oyuncusu seçildi.

THY Euroleague Final Four'un maç programı (TSİ) şöyle:

BUGÜN:

19.00 CSKA Moskova-Anadolu Efes
22.00 Barcelona-AX Armani Exchange Milan

30 MAYIS PAZAR:

18.30 Üçüncülük maçı
21.30 Final karşılaşması

ANADOLU EFES İLE CSKA MOSKOVA ARASINDA 26. RANDEVU

Dörtlü Final'in ilk maçında kozlarını paylaşacak Anadolu Efes ile CSKA Moskova, Avrupa Ligi'nde 26. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında bu organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 25 maçın 20'sini CSKA Moskova, 5'ini ise Anadolu Efes kazandı.

Bu sezonun ilk yarısında Rusya'da oynanan mücadeleyi CSKA Moskova 100-65 üstün tamamladı. İkinci yarıda İstanbul'da yapılan müsabakada ise Anadolu Efes rakibine 100-70 üstünlük kurdu.

BARCELONA İLE AX ARMANİ EXCHANGE MİLAN 17. KEZ KARŞILAŞACAK

Dörtlü Final'in ikinci maçında karşılaşacak Barcelona ile AX Armani Exchange Milan, Avrupa Ligi'nde 17. kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında bu organizasyonda 2000 yılında itibaren oynanan 16 maçta Barcelona 10, AX Armani Exchange Milan ise 6 galibiyet elde etti. Barcelona, bu sezon AX Armani Exchange Milan ile oynadığı 2 müsabakayı 87-71 ve 72-56'lık skorlarla kazandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Euroleague’de sezonun MVP'si MicicEuroleague’de sezonun MVP'si Micic
Süper Lig devine müjdeSüper Lig devine müjde
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sedat Peker Suç Örgütü'ne operasyon

Sedat Peker Suç Örgütü'ne operasyon

Gündemi sarsacak iddia: Çin aşısı olan hacca gidemeyecek

Gündemi sarsacak iddia: Çin aşısı olan hacca gidemeyecek

Maçta inanılmaz olay! Şortunu indirip kalecinin üstüne koştu

Maçta inanılmaz olay! Şortunu indirip kalecinin üstüne koştu

Neymar'a cinsel saldırı suçlaması

Neymar'a cinsel saldırı suçlaması

Galatasaray'a yeni başkan adayı

Galatasaray'a yeni başkan adayı

Ozan Kabak'tan Fatih Terim'e büyük jest

Ozan Kabak'tan Fatih Terim'e büyük jest

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Gökhan Gönül F.Bahçe'ye veda ediyor

Gökhan Gönül F.Bahçe'ye veda ediyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Galatasaray'da Fatih Terim nedeniyle istifa geldi

Galatasaray'da Fatih Terim nedeniyle istifa geldi

Valentin Rosier resmen açıkladı! Fenerbahçe ve transfer...

Valentin Rosier resmen açıkladı! Fenerbahçe ve transfer...

Burak Yılmaz resmen açıklamıştı! 4 yıllık imza...

Burak Yılmaz resmen açıklamıştı! 4 yıllık imza...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.